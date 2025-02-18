Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки
Не могут найти замену: Валерий Карпин останется в Ростове до конца сезона
Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом
Трясёт, как в метро на высокой скорости? Возможно, машина подаёт вам важный сигнал
Как добиться великолепного роста петуний: основные рекомендации
Туриндустрия Финляндии не оправилась после оттока туристов из России
Уход за лицом перед свадьбой: процедуры для идеальной кожи и ошибки, которых стоит избегать
Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру
Ментальное блокирование: Трамп не понимает некоторых журналистов из-за акцентов

«Новый закон Эстонии»: пассажирам из России отказывают в посадке без объяснений

2:33
Туризм

Ryanair отказала россиянам в посадке на рейс в Таллин, ссылаясь на "новый закон"
Несколько пассажиров с российским гражданством не смогли вылететь в Таллин рейсами авиакомпании Ryanair из европейских городов.

Ryanair Boeing 737
Фото: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain
Ryanair Boeing 737

Как рассказали пострадавшие в телеграм-канале "Эстония — Россия", у всех были шенгенские визы и вид на жительство в европейских странах, однако это не помогло — им отказали в посадке.

Ситуации схожие: на стойке регистрации проверяют документы, а затем заявляют, что гражданам РФ запрещен въезд в Эстонию, даже если страна используется как транзитный пункт для возвращения в Россию. Официальных документов путешественникам не выдают, устно ссылаясь на "новый закон Эстонии".

Один из пассажиров, не сумевший попасть на рейс Барселона — Таллин, описал ситуацию так: "Национальная полиция Испании о нововведениях Эстонии не в курсе, на сайте испанского МВД информации нет, говорят — обращайтесь в консульство. Ryanair в офисе отказывается выдать какие-либо бумаги, но утверждает, что лететь нельзя. Никакого подтверждения отказа у меня нет".

При этом российские граждане с европейским ВНЖ имеют право пересекать границу Эстонии, а даже без него могут использовать страну как транзитный пункт. Эстонское правительство не объявляло новых ограничений, официальных изменений в распоряжениях тоже не было. Это дает основания предполагать, что отказы Ryanair — самодеятельность сотрудников.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в некоторых случаях пассажиров все же пропускают на рейс. Так, одна из путешественниц рассказала, что при аналогичной ситуации на посадке в Барселоне ей сначала отказали во въезде, но после вызова старшего смены проблема была решена, и всех пропустили.

Что делать, если отказали в посадке?

Пассажирам рекомендуется:

  • Показывать сотрудникам авиакомпании информацию из Timatic — базы данных о визовых и миграционных правилах.
  • Запросить письменное распоряжение о недопуске на рейс.
  • В случае отказа зафиксировать разговор на видео.
  • Направить претензию авиаперевозчику с требованием вернуть деньги за билет.

Однако такие действия помогут лишь в случае реального нарушения прав пассажира. Если же авиакомпания действует на основе официальных распоряжений, добиться возврата денег будет сложнее.

Уточнения

Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого
Недвижимость
Ошибки при замене проводки, которые могут стоить вам дорого Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Последние материалы
«Новый закон Эстонии»: пассажирам из России отказывают в посадке без объяснений
Фаршированные перцы в мультиварке: пошаговый рецепт с секретами сочной начинки
Не могут найти замену: Валерий Карпин останется в Ростове до конца сезона
Новый вкус привычного блюда: картофельное пюре с ореховым соусом
Трясёт, как в метро на высокой скорости? Возможно, машина подаёт вам важный сигнал
Как добиться великолепного роста петуний: основные рекомендации
Туриндустрия Финляндии не оправилась после оттока туристов из России
Уход за лицом перед свадьбой: процедуры для идеальной кожи и ошибки, которых стоит избегать
Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру
Ментальное блокирование: Трамп не понимает некоторых журналистов из-за акцентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.