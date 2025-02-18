«Новый закон Эстонии»: пассажирам из России отказывают в посадке без объяснений

Ryanair отказала россиянам в посадке на рейс в Таллин, ссылаясь на "новый закон"
Несколько пассажиров с российским гражданством не смогли вылететь в Таллин рейсами авиакомпании Ryanair из европейских городов.
Как рассказали пострадавшие в телеграм-канале "Эстония — Россия", у всех были шенгенские визы и вид на жительство в европейских странах, однако это не помогло — им отказали в посадке.
Ситуации схожие: на стойке регистрации проверяют документы, а затем заявляют, что гражданам РФ запрещен въезд в Эстонию, даже если страна используется как транзитный пункт для возвращения в Россию. Официальных документов путешественникам не выдают, устно ссылаясь на "новый закон Эстонии".
Один из пассажиров, не сумевший попасть на рейс Барселона — Таллин, описал ситуацию так: "Национальная полиция Испании о нововведениях Эстонии не в курсе, на сайте испанского МВД информации нет, говорят — обращайтесь в консульство. Ryanair в офисе отказывается выдать какие-либо бумаги, но утверждает, что лететь нельзя. Никакого подтверждения отказа у меня нет".
При этом российские граждане с европейским ВНЖ имеют право пересекать границу Эстонии, а даже без него могут использовать страну как транзитный пункт. Эстонское правительство не объявляло новых ограничений, официальных изменений в распоряжениях тоже не было. Это дает основания предполагать, что отказы Ryanair — самодеятельность сотрудников.
В пользу этой версии говорит тот факт, что в некоторых случаях пассажиров все же пропускают на рейс. Так, одна из путешественниц рассказала, что при аналогичной ситуации на посадке в Барселоне ей сначала отказали во въезде, но после вызова старшего смены проблема была решена, и всех пропустили.
Что делать, если отказали в посадке?
Пассажирам рекомендуется:
Однако такие действия помогут лишь в случае реального нарушения прав пассажира. Если же авиакомпания действует на основе официальных распоряжений, добиться возврата денег будет сложнее.
Ryanair — ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы — в аэропортах Дублина и Лондона Станстед.
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