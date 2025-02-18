В Ярославской области улучшили дороги и сделали регион удобнее для туристов

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ярославской области удалось решить ряд логистических проблем благодаря масштабной реконструкции дорог. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что с 2023 года на эти цели выделено около 40 млрд рублей. В результате в регионе отремонтировали порядка 1,5 тыс. км дорожного покрытия, что значительно улучшило транспортную доступность, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Чуринъ , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Железнодорожный вокзал «Ярославль-Главный»

Эти изменения способствовали развитию туризма. В области действует национальный туристический маршрут "Ярославия — страна городов", предлагающий путешественникам более 40 вариантов поездок с учетом разных предпочтений. Министерство туризма активно участвует в пилотном проекте по развитию автотуризма, что открывает новые возможности для путешественников.

Одним из ключевых направлений стал новый маршрут "На авто по Ярославии", который включает посещение живописных мест на берегу Волги, старинных усадеб и небольших музеев. Также был разработан автотур по достопримечательностям Золотого кольца, что делает поездки еще более увлекательными и комфортными.

Популярность региона среди туристов продолжает расти. В 2024 году Ярославскую область посетили около 12 млн человек, включая ночующих туристов и экскурсантов. Этот показатель почти на 30% превышает результаты 2023 года. Общие расходы путешественников в регионе составили более 26 млрд рублей, что подтверждает высокую экономическую значимость туризма для области.

По мнению руководителя проектного офиса "Прогород" Ксении Титовой, дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры поможет не только Ярославской области, но и соседней Костромской привлечь еще больше туристов, сделав путешествия по этим регионам комфортнее и доступнее.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

