Туристы массово отменяют поездки на Майорку из-за сквоттеров, которые нелегально обосновались в нескольких отелях.
К примеру, группа из 46 немецких туристов решила отозвать бронирование в отеле Club Bellevue в Пуэрто-Алькудии, даже несмотря на заранее запланированное путешествие на пароме из Барселоны.
Сквоттеры, которые занимают пустующие здания без ведома владельцев, стали настоящей головной болью для туристов. Испанские СМИ сообщают, что такая ситуация становится всё более распространенной на Майорке. Власти острова собираются усилить безопасность в отелях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Федерация отельеров Майорки уже выразила озабоченность и призвала к созданию законодательных мер для защиты владельцев отелей от незаконного захвата их имущества. Вице-президент федерации Мария Хосе Агило отметила, что проблема сквоттинга касается не только жилых помещений, но и туристических объектов, передает "Турпром".
Сква́ттерство сквоти́рование, или скво́ттинг (англ. squatting) — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сква́ттерами или скво́ттерами), не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.