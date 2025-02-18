Сквоттеры на Майорке: туристы отменяют поездки из-за незаконных жильцов

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы массово отменяют поездки на Майорку из-за сквоттеров, которые нелегально обосновались в нескольких отелях.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания

К примеру, группа из 46 немецких туристов решила отозвать бронирование в отеле Club Bellevue в Пуэрто-Алькудии, даже несмотря на заранее запланированное путешествие на пароме из Барселоны.

Сквоттеры, которые занимают пустующие здания без ведома владельцев, стали настоящей головной болью для туристов. Испанские СМИ сообщают, что такая ситуация становится всё более распространенной на Майорке. Власти острова собираются усилить безопасность в отелях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Федерация отельеров Майорки уже выразила озабоченность и призвала к созданию законодательных мер для защиты владельцев отелей от незаконного захвата их имущества. Вице-президент федерации Мария Хосе Агило отметила, что проблема сквоттинга касается не только жилых помещений, но и туристических объектов, передает "Турпром".

Уточнения

Сква́ттерство сквоти́рование, или скво́ттинг (англ. squatting) — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сква́ттерами или скво́ттерами), не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.



