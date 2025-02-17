Россияне на Бали: когда радушие сменяется недовольством

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали местные жители недовольны иностранцами, которые нарушают правила застройки и пренебрегают правилами бережного отношения к природе.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Руководитель Агентства по туризму Бали Тьок Багус Пемаюн отметила, что пришлось выдворять россиян из апартаментов Parq Ubud, который в народе назвали "русской деревней".

Россиянка Полина в беседе с "Лентой.ру" рассказала, что на острове идет постоянная стройка, и места, которые раньше были тихими, теперь застроены кафе и магазинами. Местные жители устали от наплыва туристов.

Виталий Муравьев, который тоже был на Бали, отметил, что раньше россиян встречали с радушием, а теперь ситуация изменилась.

Блогер Юрий Чиликин снял штаны после восхождения на вулкан, и за это получил угрозы от местных.

Российская блогерша предупредила о правилах посещения храмов: нужно одеваться скромно и не трогать головы местных, так как это считается оскорблением.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

