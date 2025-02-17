Новый центр притяжения для отдыхающих: как курорт Армхи изменит Ингушетию

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Ингушетии планируют вложить 13 миллиардов рублей во всесезонный курорт "Армхи", который станет важным проектом для развития туристической отрасли республики.

Фото: unsplash.com by Тим Гоу пунттим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Заснеженные горы

Глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил, что из этой суммы 6 миллиардов рублей составляют частные инвестиции, что является рекордом.

Реализация проекта, начатая в 2022 году, продлится до конца 2030 года и приведет к созданию почти 300 рабочих мест. Курорт будет включать канатную дорогу, горнолыжные трассы, пятизвездочный бальнеологический комплекс на 60 мест, а также другие варианты размещения, музей, экстрим-парк и спортивный комплекс, пишет РБК.

Калиматов подчернул, что туризм в республике является одним из наиболее динамично развивающихся направлений, и за последние три года поток путешественников увеличился на 20 тысяч человек. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.



