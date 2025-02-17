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Лигурийский рай: планируем весенний отдых в Алассио

1:25
Туризм

Любители голубого неба, теплого солнца, вкусной еды и активного отдыха на свежем воздухе могут считать Алассио в Лигурии (Италия) идеальным местом для весеннего или осеннего отдыха.

Италия
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Италия

Этот небольшой городок расположен чуть более чем в часе езды от Генуи и Ниццы, обращен на юго-восток к Лигурийскому морю и защищен холмами, создающими комфортную атмосферу на серебристом песчаном пляже под названием Байя-дель-Соле (Солнечный залив). 

Благодаря уникальному микроклимату, в Алассио всегда несколько градусов теплее, чем в соседних городах. Весной можно также посетить фестиваль цветов, который пройдет с 4 по 6 апреля 2025 года и предложит деликатесы, приготовленные с использованием цветов. Гиды организуют экскурсии по заливу и на скалистый остров Галлинаре, видимый из прибрежных деревень (от 30 евро, информацию можно узнать в туристическом бюро).

На обед в городском ресторане можно попробовать вино с местного виноградника, закуску из горячих панисс — оладий из нутовой муки с лимоном, свежие жареные белые грибы, а также основное блюдо из пинцимонио — соуса из оливкового масла с песто и анчоусами, приготовленного с самыми свежими овощами региона, пишет The Guardian.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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