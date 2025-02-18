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Рост спроса на туры и укрепление рубля: как это влияет на путешествия

1:50
Туризм

В последние недели россияне заметно активизировались на рынке заграничных туров, и есть этому объяснение. С укреплением рубля, спрос на отдых за границей вырос на 20%.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Туры в популярные страны, такие как ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет, подешевели на 10%. Этот тренд поддерживает интерес к заграничным поездкам, ведь выгодный курс валюты позволяет не только сэкономить на путёвках, но и выгодно обменять рубли на иностранные деньги.

Почему россияне торопятся покупать туры?

Спрос на поездки за рубеж растёт, и люди спешат воспользоваться текущими условиями. Эксперты отмечают, что цены на туры становятся всё доступнее.

Но есть и другая сторона медали: некоторые туристы предпочитают выжидать. Они надеются, что рубль продолжит укрепляться, а это даст шанс приобрести туры ещё дешевле.

Как ситуация с курсом влияет на рынок туризма?

Падение курса доллара и укрепление рубля сделало отдых в популярных странах более привлекательным для россиян.

Туристы начали бронировать путёвки, ориентируясь на выгодные предложения, а также на прогнозы, что курс валюты продолжит колебаться в пользу рубля.

В условиях, когда отдых за границей становится доступнее, у туристов появляется возможность выбрать более качественные пакеты услуг, а также потратить на дополнительные развлечения во время отдыха.

Чего ждать дальше?

Некоторые путешественники рассматривают укрепление рубля как шанс подождать и приобрести туры по ещё более выгодным ценам.

В ближайшие месяцы ситуация на валютном рынке и туристической сфере продолжит развиваться, и кто-то может успеть воспользоваться моментом.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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