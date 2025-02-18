Как бюджетно путешествовать по Испании: отдых в Сантандере

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Если вы ищете место для спокойного отдыха на побережье с низким бюджетом, Сантандер — это ваш идеальный выбор. Город, расположенный на Коста-Верде, привлекает любителей природы, пляжей и местной кухни.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Морской берег

Прекрасные солнечные пляжи, окружающие его зелёные горы, идеальны для тех, кто хочет насладиться морем и природой, не толкаясь среди тысяч туристов.

Кулинарные изыски Сантандера

Рыба и морепродукты — основа местной кухни, и они не подведут гурманов. Моллюски по-рыбацки, жареные кальмары и рыбное рагу мармита де бонито — это лишь малая часть того, что стоит попробовать.

Не забудьте и о традиционных блюдах, таких как Cocido montañés — мясное рагу с фасолью и картофелем. Всё это можно отведать в рыбацком квартале Баррио-Пескеро, где лучшие тапас-бары предлагают свежие морепродукты. Цены на ужин начинаются от 10 долларов.

Пляжи и природа Сантандера

Сантандер славится своими пляжами, и каждый найдет что-то для себя: от пляжей для серфинга до тихих уголков для прогулок. Самый популярный пляж — Примера-дель-Сардинеро, а для более спокойного отдыха подойдёт Ла-Марука с прекрасными видами.

Залив Сантандера окружён зелёными горами и привлекает туристов лодочными экскурсиями. Любители природы оценят и парки: Лас-Маталеньяс и Ла-Магдалена предлагают не только красивые виды, но и зоопарк.

Что ещё посмотреть в Сантандере?

Город не только радует пляжами, но и предлагает массу культурных достопримечательностей. Музеи, королевский дворец Магдалены и готический собор Сантандера — всё это стоит посетить.

А на историческом рынке Эсперанса можно купить местные сувениры или попробовать традиционные блюда.

Где остановиться?

Бюджетным туристам подойдут хостелы, такие как Somo Surfskate, с ценами от 35 долларов за ночь. Для более комфортного отдыха выбирайте бутик-отели, такие как Sol или Le Petit Boutique Hotel.

Сантандер — это не только прекрасное место для отдыха, но и гораздо более безопасное место по сравнению с другими туристическими городами Испании.

Уточнения

Сантанде́р (исп. Santander) — город в Испании, административный центр автономного сообщества Кантабрия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сантандер.

