Европейская страна предложила россиянам скидки на летние пляжные туры

Отели Черногории предоставили россиянам скидки в размере 10-15 процентов на летние пляжные поездки в рамках акции раннего бронирования. С этой информацией выступила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: unsplash.com by Todd Diemer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брызги моря

Для большинства гостиниц в Черногории раннее бронирование доступно до конца февраля, а некоторые пятизвёздочные отели предлагают скидки до 30 процентов. По данным источников, снижение цен со стороны отельеров свидетельствует о том, что эта европейская страна по-прежнему заинтересована в привлечении российских туристов.

В отчете также упоминается, что средняя стоимость авиабилетов в Черногорию и обратно на стыковочных рейсах варьируется от 100 до 130 тысяч рублей. Путевки в пятизвёздочные гостиницы на неделю стоят около 200 тысяч рублей и выше.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова. Наименьшее по площади и по населению среди славянских государств, а также среди стран Балканского полуострова (без учёта частично признанного Косова).



