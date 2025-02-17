Эксперты назвали лучшие направления для путешествия в марте

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самыми доступными для отдыха за границей в марте 2025 года станут Минск, Ереван и Самарканд, где авиабилет в одну сторону обойдется в 10-11,5 тысячи рублей, а ночь в отеле будет стоить 3-5 тысяч рублей.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Кроме того, в рейтинг доступных зарубежных направлений включены Стамбул, где билет стоит 12,7 тысячи рублей, а ночь в гостинице — 3 тысячи рублей; Ташкент с ценами 12,9 тысячи и 3,5 тысячи рублей; Астана — 13,5 тысячи за билет и 3,2 тысячи за сутки в отеле; Батуми — 13,7 тысячи и 2 тысячи рублей; Ош — 13,9 тысячи и 3 тысячи рублей; Тбилиси — 14 тысяч и 2,5 тысячи рублей; и Баку, где цена на билет составит 15 тысяч рублей, а ночевка в отеле обойдется в 2 тысячи рублей. Эта информация представлена в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, текст которого доступен ТАСС.

Что касается путешествий по России, самая недорогая поездка в марте ожидается в Псков: средняя стоимость авиаперелета в одну сторону составляет 5 тысяч рублей, а ночь в гостинице стоит около 2,4 тысячи рублей. В Тамбове отдых будет немного дороже: билет стоит 6 тысяч рублей, а сутки в отеле — 3,5 тысячи рублей.

Также среди доступных российских городов для весеннего отдыха можно выделить Мурманск, Вологду, Казань, Москву.

Уточнения

Минск (бел. Мінск) — столица и крупнейший город Беларуси, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны.

