Почему всё больше туристов привлекает наскальная живопись в одном из районов Казахстана?

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горный хребет Ешкиольмес находится в 30 километрах от города Талдыкорган. На его склонах есть 24 небольших ущелья. Археологи считают, что следы цивилизации, найденные здесь, относятся к сложной группе памятников.

Фото: РГО by Александр Заика, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Петроглиф

В ходе раскопок здесь были обнаружены захоронения, курганы и ритуальные сооружения, построенные вокруг курганов. Учёные подсчитали, что в этой местности сохранилось более 4000 петроглифов, среди которых рисунки животных, птиц и ритуальных символов.

Территория, сейчас известная под названием "Петроглифы Ешкиольмес", в 1998 году была включена в категорию "Смешанные (культура + природа)" списка "Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО" и получила особый статус охраны.

В настоящее время эта местность становится популярным туристическим объектом. Интерес обычных людей к исследованию природных памятников, датируемых II тысячелетием до н. э., постоянно растёт. Теперь перед властями встала задача — создать условия для посетителей и сформировать в районе целый туристический кластер, сообщает aikyn.kz.

Уточнения

Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба).

