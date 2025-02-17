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Почему всё больше туристов привлекает наскальная живопись в одном из районов Казахстана?

1:17
Туризм

Горный хребет Ешкиольмес находится в 30 километрах от города Талдыкорган. На его склонах есть 24 небольших ущелья. Археологи считают, что следы цивилизации, найденные здесь, относятся к сложной группе памятников.

Петроглиф
Фото: РГО by Александр Заика, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Петроглиф

В ходе раскопок здесь были обнаружены захоронения, курганы и ритуальные сооружения, построенные вокруг курганов. Учёные подсчитали, что в этой местности сохранилось более 4000 петроглифов, среди которых рисунки животных, птиц и ритуальных символов.

Территория, сейчас известная под названием "Петроглифы Ешкиольмес", в 1998 году была включена в категорию "Смешанные (культура + природа)" списка "Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО" и получила особый статус охраны.

В настоящее время эта местность становится популярным туристическим объектом. Интерес обычных людей к исследованию природных памятников, датируемых II тысячелетием до н. э., постоянно растёт. Теперь перед властями встала задача — создать условия для посетителей и сформировать в районе целый туристический кластер, сообщает aikyn.kz.

Уточнения

Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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