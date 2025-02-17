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Правительство России разрешило применять для посадки на поезд биометрию

Туризм

Правительство России дало добро на использование биометрии для посадки в поезд, однако это станет возможным лишь при наличии у железнодорожного оператора необходимого технического оборудования. Об этом информировали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Турист в ожидании поезда
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Турист в ожидании поезда

Согласно новому постановлению, применяя биометрические данные для посадки, железнодорожные компании должны обладать соответствующей базой. В то же время традиционные способы посадки остаются в силе. Утверждено соответствующее постановление, как сообщается в заявлении.

Планируется, что первые испытания новой системы начнутся в 2025 году. Полноценное серийное использование этой услуги станет доступным только после завершения всех этапов тестирования и настройки технологии, передает РИА Новости.

Дмитрий Григоренко акцентировал внимание на том, что биометрическая идентификация будет представлять собой дополнительный вариант, но не отменит полностью традиционные методы, такие как показ бумажного билета или паспорта. Пассажиры смогут выбрать наиболее удобный для них способ оформления посадки, добавил он.

Уточнения

Биоме́трия или биометри́я (биометрическое распознавание) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. Термин индивид в рамках автоматического распознавания относится только к человеку.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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