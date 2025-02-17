Несколько идей для волшебных зимних выходных на озере Комо

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ослепительные виды из долины Интельви, одного из самых привлекательных туристических направлений в Ларио, сохраняют свою красоту даже зимой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушки путешествуют на машине

Можно отправиться на пик Сигиньолы, который также именуют «Балкон Италии» из-за его потрясающего рассветного пейзажа. Эта гора находится в Луганских Предальпах, в Ланцо-д’Интельви, недалеко от границы со Швейцарией. В течение светлого дня с её вершины открываются взгляды на несколько альпийских вершин, среди которых Монте-Роза и Маттерхорн, а также можно увидеть города Лугано, Кьяссо и Кампионе-д’Италия.

Среди самых впечатляющих смотровых площадок долины Интельви, которая даже в этот сезон предлагает поистине уникальные и завораживающие виды, особое место занимает окрестность скита Сан-Дзено, находящегося к западу от Скиньяно, точнее, в Черано-Интельви. Это маленькая, но драгоценная деревня с населением всего в 363 человека. Добраться до неё можно по дороге, которая ведёт от озера Комо в Менаджо к озеру Лугано.

Муниципалитет, частью которого является деревня Наджо, называется Грандола-эд-Унити. Это очаровательная маленькая часть Ларио, управляемая очень активными местными жителями и их ассоциацией Amigos di Naggio. Это место стоит обязательно посетить, возможно, даже во время праздника Мачелло в январе или во время воскресной прогулки, поскольку Наджо не только старинная деревня, но и удивительная отправная точка для различных прогулок на природе.

Уточнения

Ко́мо — город в итальянском регионе Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен в живописной местности у юго-западной оконечности озера Комо, в обрамлении предгорий Альп. Покровителем города почитается святой Авундий из Комо, празднование 31 августа.

