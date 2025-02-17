Туристам назвали несколько причин, почему стоит посетить Балатонфюред

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Балатонфюред — это один из живописных городов на побережье Балатона, где независимо от времени года всегда можно найти занятие для себя. В данный момент у вас есть возможность посетить увлекательные выставки или насладиться великолепными ресторанами и изысканными винами, избегая при этом толп и длительных очередей.

Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Изысканная еда

Выставки являются важной частью культурной жизни Фюреда. Например, в галерее Васзары регулярно проходят выставки уникальных художников, которые стоит увидеть. В настоящее время здесь экспонируется работа знаменитого мастера оп-арта Виктора Васарели под названием "Сквозь трещины", и ее можно посетить до 9 марта. Также в Фюреде открылся первый музей моды, который разместился в отреставрированной вилле под эгидой Домa моды Katti Zoób. Текущая выставка "Гардероб снов" посвящена тому, как наше восприятие одежды для сна изменилось за столетия, придавая ей особый смысл и индивидуальность. Эта выставка будет открыта для посетителей до 7 марта.

В последние годы несколько вилл в Фюреде снова привлекли внимание, восстанавливая свою прежнюю славу и предлагая потрясающие виды. Так, вилла Родосто была модернизирована с сохранением оригинальных деталей и теперь носит название Petit Bois Füred. Недавняя реновация вилл Хурай позволила вернуть им первоначальное состояние. В одном из зданий разместились новый туристический офис и сувенирный магазин, а в другом организовано пространство для мероприятий и выставок.

Если во время прогулки у вас возникнет чувство голода, в городе есть множество ресторанов и бистро, где вы можете вкусно пообедать. Любители пиццы могут заглянуть в Kredenc, а в Grøenk Deli предлагают блюда, приготовленные на угольном гриле. В ресторане Neighbor's Garden вас ждет классическое воскресное меню и блюда пабной кухни. Этот ресторан сейчас располагается в винодельне Figula Winery. В свою очередь, бистро Sparhelt три года подряд удостаивалось награды Michelin Bib Gourmand за свои выдающиеся блюда.

Также, если вам хочется насладиться местными винами, в Фюреде есть несколько замечательных мест для дегустации. Одно из них — винодельня Figula, где предлагается попробовать разнообразие вин, именуемых по надписи на старинном кувшине из этих мест: Da bibere — "Дай мне выпить!" Кроме того, красивейшая винодельня Koczor предлагает не только дегустации, но и уединенные гостевые номера, что позволяет провести выходные в тишине Прибалатонской возвышенности и наслаждаться местными деликатесами.

Уточнения

Балатонфюред (венг. Balatonfüred) — город в юго-западной Венгрии, расположенный в северо-восточной части Балатона. Крупнейший населённый пункт северного берега озера, известный курорт. Название города происходит, по одной версии, от слова fürdo (купальня), по другой, от слова fürj (перепел). Неформально имя города часто сокращают до «Фюред». Население Балатонфюреда по данным на 1 января 2014 года — 13 306 человек.

