Уникальное в мире: это место на Сицилии номинировано на ЮНЕСКО

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Белые пейзажи, окруженные ветряными мельницами и сверкающими водоемами, представляют собой поистине незабываемое зрелище для тех, кто решает посетить Сицилию. Эти места являются настоящей находкой для любителей природы и исторических достопримечательностей.

Фото: unsplash.com by Ümit Bulut, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человек у реки

Соляные озера Сицилии — это удивительное сочетание природных и культурных ценностей. Они дарят неповторимые виды и хранят в себе захватывающую историю, связанную с добычей соли, которая на протяжении веков была важным аспектом местной жизни.

Торговая палата Трапани выдвинула проект, который был направлен в Министерство окружающей среды и энергетической безопасности, с целью включения "Салин ди Сицилия" в программу ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Эта инициатива направлена на создание гармонии между охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов, что способствует продлению туристического сезона в регионе.

Заповедные территории охватывают такие муниципалитеты, как Трапани, Пачеко, Мисилисцеми и Марсала. Сицилийские соляные озера имеют особое значение: они не только способствуют развитию местной экономики, но и служат средой обитания для многочисленных мигрирующих птиц, что делает эти места привлекательными для натуралистов и фотографов.

Наиболее знаменитыми из них являются озера в Трапани и Пачеко, которые выделяются не только своей природной красотой, но также и исторической значимостью. Они находятся в пределах природного заповедника Ориентед, предлагая восхитительные виды, особенно на закате, когда небесная палитра наполняется розовыми и оранжевыми оттенками. Здесь туристы могут познакомиться с традиционными ветряными мельницами и узнать о том, как производится соль.

Еще одной замечательной локацией являются соляные озера "Этторе и Инферса" в Марсале, расположенные в природном заповеднике "Острова Станьоне" на западном побережье Сицилии. Эти озера славятся своими испарительными бассейнами, создающими яркую цветную мозаику, и особенно привлекают любителей орнитологии благодаря наличию розовых фламинго и других редких видов птиц.

Соляные озера Сицилии предлагают уникальные переживания, основанные на их историческом и археологическом значении, а также завораживают своими живописными ландшафтами. Они рассказывают о древних цивилизациях, которые когда-то населяли этот уголок мира.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Цели, декларируемые организацией, — содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры.

