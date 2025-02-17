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Небольшая деревня художников на окраине Рима: писатели и художники нашли здесь свой дом

2:09
Туризм

Скульпторы, режиссеры, художники, архитекторы и творцы самых разных направлений — это именно те личности, которые в последние десятилетия поспособствовали возрождению так называемой "деревни художников", находящейся между Римом и Витербо.

Деревья, сад, огород
Фото: http://s3.amazonaws.com/ooomf-com-files/fCXKsQpkRCypwm0fUab9_IMG_9248_2.jpg by Jennifer Langley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревья, сад, огород

Это место, обладающее древним шармом и уникальной красотой, пересекает границы времен и пространств, простираясь на четыре стороны света, и спрятано в живописной долине Треха, которую трудно сравнить с неистовой суетой Рима. 

Кальката Веккья представляет собой сердце этого района — это группа домов, которые возвышаются над туфовой скалой, образуя своего рода плато длиной около 300 метров и шириной в десятки метров. Этот центр притяжения для туристов не знает сезонных спадов и экономических кризисов. Однако кажется, что этой истории суждено завершиться, и причины этого несложны: упадок численности населения, нехватка услуг и постепенное разрушение земель.

Тем не менее, решение проблемы существует. Оно было найдено совершенно неожиданно, или, быть может, благодаря нескольким случайным художникам. Среди них выделяется архитектор Паоло Портогези, который ушел из жизни 30 мая 2023 года после многих лет, проведенных в Калькате. Это известный представитель постмодернизма в Италии и автор таких знаменитых проектов, как Римская мечеть.

Прямо в Калькате Портогези создал для нас потрясающий художественный сад, а также новую городскую церковь, форма которой напоминает перевернутый пандоро. Это место, безусловно, стало источником вдохновения для создания новых идей и форм.

Любители более традиционного туризма могут открыть для себя церковь Св. Имя Иисуса и замок Ангвиллара , который теперь мало чем напоминает замок. Именно жители поняли, что нужно не оборонительное сооружение, а место встреч и развлечений, где сегодня празднуют свадьбы и коллективные встречи.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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