Спрос на люксовые вагоны в Крым вырос на 40%, но мест не хватает

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

От "Гранд Сервис Экспресса" часть пассажиров требует расширить число вагонов класса люкс на курортных маршрутах в Крым. Из-за сложностей с авиаперелётами они выбирают поезд, но хотят ехать с максимальным комфортом и гарантированно иметь возможность приобрести билет. По данным источников, спрос на VIP-услуги в поездах увеличился на 40% по сравнению с 2024 годом, но текущее предложение не удовлетворяет всех желающих.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianne Casamance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан

Продажи билетов только открылись на начало низкого сезона, а уже в первый день половина мест в единственном люксовом вагоне по маршруту Москва — Симферополь на майские праздники была забронирована. Цена билета составляет 183 тысяч рублей. На некоторые более ранние даты остались единичные места, а на первые майские праздники люксовые купе уже полностью раскуплены.

Дополнительный премиальный вагон есть в составе поезда Москва — Керчь, но ситуация с билетами там аналогичная. За место в таком вагоне придётся заплатить 166 тысяч рублей. В остальных составах, судя по системе бронирования, вагонов класса люкс нет, даже на маршруте Адлер — Симферополь, который мог бы стать удобной альтернативой благодаря возможности добраться до Сочи самолётом и дальше продолжить путь поездом.

Добавить люксовые вагоны к существующим составам непросто. В сезон поезда формируются максимально возможной длины, а высокий пассажиропоток вынуждает перевозчика увеличивать количество плацкартных и купейных вагонов, а не премиального сегмента.

Возможно, ситуация изменится к пику сезона. Ранее перевозчик заявлял, что к июню 2025 года планирует добавить дополнительные вагоны класса люкс на крымском направлении. Однако пока что единственное объявление касалось новых правил перевозки животных, вступающих в силу с 15 мая 2025 года. Теперь пассажиры, бронирующие купе или СВ целиком, смогут провозить больше животных: не более двух мелких в переносках или одного крупного животного на каждое купе.

Также внесены изменения в правила перевозки мелких животных с оформлением специального документа: теперь двух питомцев можно разместить в отдельных переносках, а не в одной, как раньше. Главное условие — суммарный размер переносок по трём измерениям не должен превышать 180 см.