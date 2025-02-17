В 2024 году курорт, расположенный рядом с селом Архыз, посетило более миллиона туристов. Власти ожидают рост турпотока

В 2024 году всесезонный курорт "Архыз" посетило более миллиона туристов. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале. Власти ожидают рост турпотока в 2 раза к 2030 году.
Ежегодный рост числа туристов на курорте обусловлен эффективной стратегией его развития. Также ежегодно увеличивается количество рабочих мест и объектов размещения, что способствует улучшению инфраструктуры для отдыхающих.
Курорт "Архыз" — это популярное туристическое место в Карачаево-Черкесии. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна функционируют десятки объектов, включая гостиницы, рестораны.
"Архыз" окружен живописными горами, лесами и реками, что делает его отличным местом для отдыха. Здесь расположены горнолыжные трассы различной сложности. Рядом находятся водопады высотой около 90 метров, образующиеся от тающего ледника на горе София.
Всесезонный горный курорт «Архыз» — курорт в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, сочетающий зимние и летние виды туризма.
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