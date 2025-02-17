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От руин до уюта в Люкси-Биа: деревушка на юге Сардинии возвращается к жизни и открывает двери для гостей

1:16
Туризм

Люкси-Биа, заброшенная фермерская деревушка в районе Сульчис на юге Сардинии (Италия), постепенно возрождается.

Отдых на острове
Фото: PR-служба Офиса по туризму Малайзии
Отдых на острове

Новые владельцы, живущие в одном из домов, восстанавливают здания для сдачи в аренду, используя природный камень и традиционные технологии.

В 2023 году был завершен ремонт в доме La Residenza, а недавно открылся дом Casa Corte. В скором времени появится и Casa Cubo. Владельцы отмечают, что это прекрасный отдаленный район с разнообразными пейзажами — от густых средиземноморских лесов до бескрайних виноградников, скалистых утесов и песчаных пляжей.

Для справки, дом Casa Corte сдается в аренду от 250 евро за ночь, рассчитан на четверых, пишет The Guardian.

Ранее сообщалось, что пляж Ла Пелоса, расположенный на северо-западе Сардинии (Италия), представляет собой атмосферное место с белым бархатистым песком и удивительно бирюзовым морем. Рекомендуется посещать Ла Пелосу в мае-июне или сентябре-октябре, когда вода все еще теплая, светит солнце, и атмосфера более спокойная, без летней суеты.


Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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