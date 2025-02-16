Древний город четырех наций - настоящая жемчужина индийского океана

4:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Форт Галле — место с маленькими улочками в колониальном стиле и рыбами, плавающими прямо под полами магазинчиков для туристов где можно купить все, даже мебель из дорогих пород дерева. Кстати, называть город нужно именно так, а не "Голь". "Галле" — так он звучит на сингальском языке. Колониальная архитектура создает здесь особенную атмосферу.

Фото: Личный архив автора by Юлия Хохлова Магазинчик в Галле

Город сегодня четко разделен на две части: историческую, с улочками, словно сошедшими с колониальных открыток, окруженную мощными стенами, и современную, с броуновским движением на дорогах, "крейзи-басами" и тук-туками.

На месте крепости, некогда располагался порт Гимхатитта, процветающий центр торговли в акватории Индийского океана. Португальцы прибыли на Шри-Ланку в 1505 году, и к концу XVI века лишь Королевство Канди продолжало сопротивляться их натиску. В начале XVII века владыка Канди, стремясь защитить свои земли, попытался заключить союз с голландцами, однако потерпел поражение. В 1640 году голландцы захватили Галле и начали масштабную реконструкцию, превратив его во внушительную крепость, используя гранит и кораллы для строительства стен и бастионов. Голландская Ост-Индская компания (VOC) видела в Галле стратегически важный пункт и вложила значительные средства в его развитие: Галле стал ключевым центром торговли, обеспечивая поставки специй, текстиля и драгоценных камней между Европой, Азией и Африкой. В 1796 году Британская Ост-Индская компания мирно взяла Галле под свой контроль, что ознаменовало конец голландского правления. Британцы продолжили поддерживать инфраструктуру форта и развивать город. Во время Второй мировой войны форт служил важной военной базой.

Сегодня Форт Галле — туристический центр на Юго-Западе Шри-Ланки, где сосредоточены многочисленные бутики и рестораны. Галле располагает железнодорожной и автобусными станциями, а также связан с другими частями страны скоростным шоссе. В современной части города работают международные школы и крупные супер-маркеты: Arpico где можно купить все: от продуктов питания до мебели, и Keells. На подъездах к городу есть частные магазинчики, торгующие европейскими товарами.

Галле является крупным центром Южной провинции, привлекающим экспатов, ценящих комфорт и близость к самым лучшим пляжам в стране: Юнаватуне, Виджае и Мириссе. Поэтому здесь много кафе, ресторанов и магазинов, ориентированных на них.

Чтобы ощутить атмосферу этого места, можно побродить по крепостным стенам, за века местами превратившихся в насыпи, сопротивляясь океанскому бризу или сидя на веранде кафе на Pedlar's street выпить кофейник местного кофе (он кстати, неплохой) наслаждаясь утренним солнцем и ветром. Среди интересных мест стоит посетить бастион Утрехт, где находится маяк Галле, бастионы Флаг Рок, Тритон и Нептун, демонстрирующие голландское инженерное искусство. Гуляя по улицам найти Голландскую реформатскую церковь (Groote Kerk), здесь находятся старая голландская больница, мечеть Мееран и буддийский храм Судармалая, есть и Тамильский храм в современной части города (тамилы - переселенные британцами жители южных областей Индии). Если получится найти, стоит пообедать в ресторанчике 7 специй, там подают рис с семью топингами — настоящий вкус национальной кухни. Только не просите сделать не острым. И не забудьте купить что-нибудь милое в многочисленных магазинчиках или в "Спа Цейлон". Вот только не покупайте в небольших магазинах драгоценные камни — для туристов цены умножаются на два.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය, там. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времён португальского вторжения и до 1972 года в европейских языках называлась Цейло́н (от порт. Ceilão). Шри-ланка (श्री लङ्का) в переводе с санскр. — «славная, благословенная земля». Имеет морскую границу с Индией. Официальная столица с 1982 года — Шри-Джаяварденепура-Котте (местопребывание Парламента Шри-Ланки и Верховного суда). Прежняя официальная, а ныне фактическая столица — Коломбо (местопребывание Правительства, резиденция президента).

