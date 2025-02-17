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Отдых за границей подешевел: нужно ли спешить за турами в Турцию на лето?

Туризм

Поскольку стоимость отдыха за рубежом напрямую зависит от курса рубля по отношению к доллару и евро, в настоящее время туры дешевеют. Стоит ли спешить покупать туры в Турцию или Египет на лето, расскажем в этом материале.

Турция
Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турция

Российские туроператоры заключают контракты с заграничными отелями в валюте. А своим клиентам продают в рублях. Но туркомпании не пересчитывают цены автоматически по курсу ЦБ, а используют свой внутренний курс.

Так, курс ЦБ с 14 февраля — 91,03 рубля за доллар США. А внутренний курс туроператоров — от 94 до 97 рублей. Кроме того, по информации АТОР летние туры в Турцию подешевели в среднем — на 6 — 7 процентов, но не все. Примерно треть отелей остались в прежнем ценовом диапазоне.

Как сообщает KP. RU, на выгоду "автоматом" не нужно надеяться, лучше самим все проверять и высчитывать.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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