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Пунта-Сан-Виджилио: романтика, история и изысканная кухня на берегу озера Гарда

2:22
Туризм

Полуостров Пунта-Сан-Виджилио на озере Гарда — это место, которое очаровывает с первого взгляда. Уединённый и живописный, он привлекает как романтиков, так и любителей истории, архитектуры и природы.

Озеро Гарда
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk
Озеро Гарда

Окружённый кипарисовыми рощами и оливковыми садами, этот уголок считается одним из самых красивых на озере.

История Пунта-Сан-Виджилио

Мыс был назван в честь святого Вигилия, покровителя Трента. В XVI веке Агостино Бренцони, венецианский юрист построил здесь величественную виллу, которая до сих пор считается одним из самых красивых мест в мире.

Вилла стала частью комплекса Locanda San Vigilio, элегантного отеля с 13 номерами и люксами. Здесь останавливаться — как перенестись в эпоху Ренессанса. В этом месте останавливались европейские монархи и голливудские знаменитости.

Уютный отдых на озере

Locanda San Vigilio — это не просто отель, но и целая атмосфера. Главный номер — Grand Suite с отдельным входом, деревянными балочными потолками и великолепным видом на сад.

На территории отеля есть ресторан, где подают блюда, которые запомнятся на долго. А для непринуждённого ужина под открытым небом идеально подойдёт таверна La Taverna на берегу озера.

Чем заняться в окрестностях

Пунта-Сан-Виджилио — это не только место для отдыха, но и отправная точка для активных прогулок. Прокатитесь до города Гарда, чтобы насладиться местными барами и ресторанами, или отправьтесь в Бардолино, известное своими винными маршрутами.

Любители водных видов спорта могут заняться серфингом или греблей на озере, а для тех, кто предпочитает пешие прогулки, подойдёт поход на гору Луппия с потрясающими видами.

Если вы с детьми, не пропустите поездку в Гардаленд — один из лучших тематических парков Европы, всего в 25 минутах от полуострова.

Как добраться и когда ехать

Пунта-Сан-Виджилио находится между Миланом и Венецией, всего в двух часах езды от каждого из этих городов.

Лучшее время для посещения — с июня по сентябрь, когда озеро предлагает комфортные условия для купания и активного отдыха.

Уточнения

Га́рда (Лаго-ди-Гарда итал. Lago di Garda, устар. Бенакское озеро лат. Benacus lacus) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения. Лежит на высоте 65 м.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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