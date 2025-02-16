В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мелник — самый маленький город Болгарии с населением всего 194 человека, но он славится как сердце винодельческого региона страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вино

Каждый год 14 февраля здесь отмечают День святого Трифона, покровителя виноделия. Празднования начинаются с открытия виноделен на окрестных холмах, где гости могут попробовать местное красное вино.

Атмосфера деревенского праздника становится ещё ярче, когда на гриле начинают готовить мясо, звучат волынки, барабаны и скрипки. Женщины в традиционных нарядах исполняют хоро — болгарский народный танец, танцующие берутся за руки и двигаются по кругу. Затем все направляются в таверны Мелника, которые заполняются до отказа.

В Музее вина, в дегустационном зале, выставлены большие винные бочки. Входной билет за 5,40 евро (около 512 руб.) включает пять дегустаций вин, в том числе сорт, который, как говорят, предпочитал Уинстон Черчилль — якобы он заказывал по две бочки в год. Местные жители любят эту историю, даже если доказательства её истинности сомнительны, пишет The Guardian.

Уточнения

Таве́рна (итал. Taverna от лат. Taberna — букв. хижина) — исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило состоящий из харчевни на первом, и комнат для съёма на втором этаже.

