Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти комнатные цветы живут годами и почти не требуют ухода
Как предотвратить появление плесени на комнатных растениях?
Кто главный после левого поворота? Разбираемся с помехой справа
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей

В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия

1:16
Туризм

Мелник — самый маленький город Болгарии с населением всего 194 человека, но он славится как сердце винодельческого региона страны.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вино

Каждый год 14 февраля здесь отмечают День святого Трифона, покровителя виноделия. Празднования начинаются с открытия виноделен на окрестных холмах, где гости могут попробовать местное красное вино.

Атмосфера деревенского праздника становится ещё ярче, когда на гриле начинают готовить мясо, звучат волынки, барабаны и скрипки. Женщины в традиционных нарядах исполняют хоро — болгарский народный танец, танцующие берутся за руки и двигаются по кругу. Затем все направляются в таверны Мелника, которые заполняются до отказа.

В Музее вина, в дегустационном зале, выставлены большие винные бочки. Входной билет за 5,40 евро (около 512 руб.) включает пять дегустаций вин, в том числе сорт, который, как говорят, предпочитал Уинстон Черчилль — якобы он заказывал по две бочки в год. Местные жители любят эту историю, даже если доказательства её истинности сомнительны, пишет The Guardian.

Уточнения

Таве́рна (итал. Taverna от лат. Taberna — букв. хижина) — исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило состоящий из харчевни на первом, и комнат для съёма на втором этаже.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны
Советы
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны Аудио 
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
USAID*: что это такое, и почему в странах начали запрещать эту организацию Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Коридор риска: где может ударить астероид 2024 YR4
Последние материалы
Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний
Вакуум может не только убрать живот, но и добавить проблем — будьте осторожны
Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат
Самый красивый риф Земли почти стал кладбищем: потепление лишает его красок
В маленьком болгарском городе рады туристам: как Мелник отмечает праздник виноделия
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Грация, как у балерины: 7 простых упражнений для стройности
Зеленая экономика: России предсказали лидерство в возобновляемой энергетике
Правила обрезки: когда, какие и как удалять листья у томатов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.