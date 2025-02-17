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Забытый город в Тихом океане: что скрывает Нан Мадол от туристов

3:31
Туризм

Нан Мадол — одно из самых загадочных мест на планете. Этот каменный город, скрытый в сердце Тихого океана, уходит своими корнями в глубину веков.

Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nan_Madol_megalithic_site,_Pohnpei_(Federated_States_of_Micronesia)_10.jpg by Patrick Nunn
Климатические коллизии погубили империю в Тихом океане

Строительство таких сооружений на отдалённых островах без современных технологий заставляет задуматься: как это возможно? Ответы на вопросы, как и сама история Нан Мадола, окутаны тайной.

Остров, скрытый в туманах времени

Нан Мадол расположен на крошечном острове Темвен в Микронезии. Добраться сюда — задача не из лёгких: для этого нужно либо лететь до Понпеи, а затем отправиться на пароме, либо делать несколько стыковок. Однако те, кто решится на это путешествие, будет вознаграждён невероятным опытом.

Этот город был построен почти тысячу лет назад, и его загадочная история до сих пор волнует исследователей и путешественников. Согласно легенде, Нан Мадол был возведён двумя магически одарёнными мореплавателями, Олосихпа и Олосохпа, в 1200 году нашей эры.

Эти чародеи завоевали остров и построили невероятные сооружения, многие из которых до сих пор стоят, несмотря на их возраст и возможное воздействие времени.

Каменные гиганты и величие древних строителей

В Нан Мадоле можно увидеть удивительные базальтовые колонны, каждая из которых весит по 45 тонн. Как древние строители могли перемещать такие массивные камни без современных технологий — остаётся загадкой.

Система этих каменных строений простирается на 7 квадратных миль, охватывая 12 искусственных островов и более 130 зданий.

Самое крупное здание города служило королевским храмом и было защищено мощными стенами. Город был центром мощной династии Саудлеров, правивших с 1100 по 1500 годы. В своё время здесь жило более 1000 человек.

Редкое для того времени сочетание великих архитектурных достижений и искусственных сооружений делает Нан Мадол важным памятником культуры.

Экскурсия по Нан Мадолу: что вас ждёт

Экскурсия по Нан Мадолу — это путешествие по руинам древнего города, окружённого мангровыми зарослями и коралловыми рифами.

Вы сможете увидеть "канал Великой Ящерицы", одну из немногих сохранившихся рукотворных водных артерий, а также побывать на территории древних гробниц и храмов.

Один из популярных маршрутов — это экскурсия от Pohnpei Surf Club, которая включает в себя остановки у водопада Кепирохи и путешествие по мангровым зарослям, где можно увидеть скатов манта.

Как подготовиться к путешествию

Темвен — это остров, где не найдете привычных удобств. На нём нет аэропорта, а самые близкие отели расположены на Понпеи.

Из-за удаленности, здесь нет обычных туристических услуг, как на более популярных островах. Но не стоит переживать — местные отели, такие как Yvonne's и Island Palms, предлагают уютные номера и традиционные блюда местной кухни.

Важные советы для путешественников

Для путешествия на Нан Мадол вам понадобятся солнцезащитный крем, дождевик и купальные костюмы.

Важно помнить, что летом бывают низкие приливы, затрудняющие доступ к каналу и руинам, поэтому лучше планировать поездку с ноября по апрель.

Уточнения

Нан-Мадо́л (на яз. понапе Nan Madol, дословно — «место промежуточных пространств, промежутки») — небольшой архипелаг к юго-востоку от острова Понпеи в Тихом океане, на островках находятся останки каменных дворцов, храмов, гробниц и жилых построек, возведённых между 1200 и 1500 годами н. э.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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