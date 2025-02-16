Перезагрузка: когда пора взять отпуск и отдохнуть

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты утверждают, что важно "разрешить себе" взять отпуск.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка зимой с кошкой

Таша Юрич, организационный психолог и автор книги "Несокрушимый: как преуспеть в мире постоянного хаоса", говорит, что не стоит заставлять себя работать на износ.

Она рекомендует прислушиваться к своему организму, чтобы распознавать признаки, когда нужно отдохнуть. Вот три признака, что пора "перезагрузиться", передает CNBC.

Меньше энергии, чем обычно

Если вы заметили, что не хватает сил на работе, особенно несколько дней подряд, это сигнал, что нужен перерыв. Даже любимые дела могут казаться утомительными.

Мелкие проблемы кажутся серьезными

Обратите внимание на поведение. Если вы "необычно сильно переживаете" из-за мелочей, возможно, вы перегружены. Непропорциональные реакции на небольшие стрессы — это знак, что пора сделать паузу.

Обычные механизмы копинга не работают

Если привычные способы расслабиться, такие как ванна или общение с друзьями, перестали помогать, возможно, вам нужен более длительный перерыв. Если эти занятия становятся очередной обязанностью, это признак, что стойкость на исходе.

После того как вы решили взять отпуск, важно, чтобы он был полноценным. Исследования показывают, что целенаправленный отдых помогает улучшить самочувствие и психическое здоровье.

Уточнения

Стратегии преодоления стресса, копинг — действия, предпринимаемые человеком, чтобы справиться со стрессом.

