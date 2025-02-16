Долина храмов встречает гостей: культурные события Агридженто в 2025 году

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Агридженто на юге Сицилии претендует на статус культурной столицы Италии в 2025 году.

Фото: Wikimedia Commons by Franck Manogil is licensed under Public domain античный храм, развалины

Главная достопримечательность города — Долина храмов, где находятся одни из самых хорошо сохранившихся классических памятников страны. Это место станет площадкой для концерта итальянского оперно-поп-трио Il Volo, а также для представлений греческих и латинских трагедий, кинопоказов под открытым небом и фейерверков.

В течение года в театре Луиджи Пиранделло, соборе Сан-Джерландо и других церквях и музеях старого города будут проходить сотни мероприятий. В марте ждет фестиваль цветения миндальных деревьев, в июне — неделя классической музыки, а в августе — праздник моря в соседнем Сан-Леоне.

Местная кухня — изюминка любой поездки на Сицилию. В этом году остров также получил звание Европейского региона гастрономии, пишет The Guardian.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

