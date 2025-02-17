В Дубае можно прогуляться по дну среди 65 тысяч морских существ без акваланга и не умея плавать

Курорт Atlantis, The Palm представил обновленный аттракцион Aquatrek Xtreme — уникальную возможность погрузиться на 10 метров под воду и пройтись по дну огромного аквариума The Ambassador Lagoon.
Посетители надевают специальный шлем Aquatrek, который обеспечивает постоянный приток воздуха и позволяет сохранять голову сухой. Затем в сопровождении гида они отправляются на подводную прогулку, наблюдая за впечатляющим подводным миром.
В аквариуме обитают более 65 тысяч морских существ, включая акул и скатов. Погружение доступно даже для тех, кто не имеет опыта дайвинга или не умеет плавать.
Это уникальная возможность для любителей ярких эмоций и подводного мира — безопасное, но захватывающее приключение, доступное каждому.
GoPro — торговая марка компании GoPro Inc., до февраля 2014 года носившей название Woodman Labs (по фамилии основателя Николаса Вудмана). Под этим брендом производятся экшн-камеры и аксессуары для экстремальной видеосъёмки.
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