В Дубае можно прогуляться по дну среди 65 тысяч морских существ без акваланга и не умея плавать

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курорт Atlantis, The Palm представил обновленный аттракцион Aquatrek Xtreme — уникальную возможность погрузиться на 10 метров под воду и пройтись по дну огромного аквариума The Ambassador Lagoon.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вода

Посетители надевают специальный шлем Aquatrek, который обеспечивает постоянный приток воздуха и позволяет сохранять голову сухой. Затем в сопровождении гида они отправляются на подводную прогулку, наблюдая за впечатляющим подводным миром.

В аквариуме обитают более 65 тысяч морских существ, включая акул и скатов. Погружение доступно даже для тех, кто не имеет опыта дайвинга или не умеет плавать.

Вся программа занимает около часа (включая инструктаж и экипировку).

Само погружение длится 20 минут.

Весь процесс фиксируется на GoPro-камеры, так что у участников остаются впечатляющие кадры.

Стоимость участия начинается от 720 дирхамов ($196).

Аттракцион доступен дважды в день — в 13:00 и 16:00.

Это уникальная возможность для любителей ярких эмоций и подводного мира — безопасное, но захватывающее приключение, доступное каждому.

Уточнения

GoPro — торговая марка компании GoPro Inc., до февраля 2014 года носившей название Woodman Labs (по фамилии основателя Николаса Вудмана). Под этим брендом производятся экшн-камеры и аксессуары для экстремальной видеосъёмки.

