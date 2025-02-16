Иностранцы на Крайнем Севере: как морозы уступили место тёплому приёму

Участники форума молодежи "Наше время" вернулись с яркими впечатлениями из поездки в ЯНАО.
Как сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района, иностранцы — Кристель из Албании, Кетура из Замбии, Ванесса из Перу и Эстебан из Коста-Рики — впервые побывали на Крайнем Севере.
Они насладились красотой северного сияния, испытали настоящие сибирские морозы, примерили национальную одежду и познакомились с местной молодежью.
По их словам, теплый прием местных жителей сделал морозы не такими страшными, передает yamal-media.
Ранее сообщалось, что в Италии тоже есть места, которые нисколько не уступают Карибам по красоте, и добраться до них можно всего за пару часов из Рима. Лагуна Сан-Бенедетто — "Карибы Рима" с древней историей, расположена всего в часе езды от итальянской столицы, неподалеку от очаровательного городка Субиако
Кра́йний Се́вер — часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы северной тайги.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.