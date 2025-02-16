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Иностранцы на Крайнем Севере: как морозы уступили место тёплому приёму

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Туризм

Участники форума молодежи "Наше время" вернулись с яркими впечатлениями из поездки в ЯНАО.

Северное сияние
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Северное сияние

Как сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района, иностранцы — Кристель из Албании, Кетура из Замбии, Ванесса из Перу и Эстебан из Коста-Рики — впервые побывали на Крайнем Севере.

Они насладились красотой северного сияния, испытали настоящие сибирские морозы, примерили национальную одежду и познакомились с местной молодежью.

По их словам, теплый прием местных жителей сделал морозы не такими страшными, передает yamal-media.

Ранее сообщалось, что в Италии тоже есть места, которые нисколько не уступают Карибам по красоте, и добраться до них можно всего за пару часов из Рима. Лагуна Сан-Бенедетто — "Карибы Рима" с древней историей, расположена всего в часе езды от итальянской столицы, неподалеку от очаровательного городка Субиако

 

Уточнения

Кра́йний Се́вер — часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый. Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы северной тайги.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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