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Ла Пелоса: сюда едут искатели спокойного отдыха

1:48
Туризм

Ла Пелоса, расположенный на северо-западе Сардинии (Италия), представляет собой атмосферное место с белым бархатистым песком и удивительно бирюзовым морем, которое перенесет вас в тропики.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

Этот пляж в Стинтино, очаровательной рыбацкой деревушке примерно в 50 километрах от Сассари, является настоящей жемчужиной Средиземноморья, пишет ulysse.

Вид на острова Пьяна и Асинара, открывающийся с пляжа, в сочетании с кристально чистыми водами и нетронутой природой, создает волшебную атмосферу. Однако, чтобы сохранить его красоту, принимаются строгие меры: ограничение числа посетителей, обязательные пляжные коврики для защиты песка, а также запреты на курение и сбор песка на память. Эти действия помогают сохранить этот уголок природы нетронутым.

Сардиния является более доступной альтернативой Лазурному берегу, но все же стоимость отдыха здесь выше, чем в других итальянских направлениях. Примерные цены включают проживание от 50 евро в маленьких пансионах до 200 евро и выше в бутиковых отелях или виллах. Питание варьируется от 15 евро в местных тратториях до 50 евро и выше в ресторанах высокой кухни. Мероприятия, такие как лодочные экскурсии, стоят от 30 до 70 евро, а вход на пляж Ла Пелоса — около 3,50 евро в высокий сезон.

Если вы хотите избежать толп туристов, рекомендуется посещать Ла Пелосу в мае-июне или сентябре-октябре, когда вода все еще теплая, светит солнце, и атмосфера более спокойная, без летней суеты.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna [sar'dinja]) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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