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В Красной Поляне штормовое предупреждение, трассы закрыты

1:55
Туризм

На горнолыжных курортах Красной Поляны временно закрыли верхние трассы. Причина — сильный ветер, туман и снегопад, который продлится как минимум до 18 февраля. В регионе объявлено штормовое предупреждение: снежный покров может увеличиться более чем на метр.

Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Условия на трассах и ситуация с подъёмниками

  • Из-за гололёда проезд в горный кластер возможен только на автомобилях с зимними шинами.
  • С самого утра туристы в соцсетях делились информацией о доступных трассах и работавших канатных дорогах.
  • Видимость на некоторых участках практически нулевая, мокрый снег делает спуски сложными.

Несмотря на сложные погодные условия, в Красной Поляне удалось открыть трассы второй очереди центрального сектора и часть склонов восточного сектора. Однако отметки выше 1500-1800 м закрыты из-за высокой лавинной опасности.

На курорте Роза Хутор трассы работали по погодным условиям. С 13:30 были закрыты "Квартет", "Сказка" и "Дафна". В 14:00 наблюдался слабый туман, видимость составляла 400-800 метров, шёл мокрый снег, температура колебалась от 0 до -3 °C.

На Газпром Поляне катание проходило на "Лауре" и "Альпике" на высотах до 1500 м.

Вечернее катание и работа сноупарка

Если погодные условия позволят, на курортах запланировано вечернее катание до 22-23 часов на нескольких трассах, включая учебные. В сноупарке на Поляне 960 будут доступны только снежные фигуры.

Ситуация может измениться, поэтому туристам рекомендуют следить за оперативными обновлениями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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