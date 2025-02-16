Во сколько обойдётся годовой тур по Азии? Российский путешественник раскрыл траты

Тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал, во сколько ему обошлось годовое путешествие по странам Юго-Восточной Азии. Он побывал в Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Камбоджи и Малайзии.
По его словам, самые дешёвые и при этом запоминающиеся приключения проходят автостопом с палаткой. Деньги таким образом вам придётся тратить только на еду, которая в странах Юго-Восточной Азии недорогая.
"Для таких передвижений хватит 20 тыс. рублей в месяц", — цитирует его "Чемпионат".
Блогер добавил, что в странах Азии популярно быть волонтёром. Им еще и жилье предоставляют.
"Есть волонтёрские программы, где разрешено жить совершенно бесплатно месяцами, например, если работать на ферме по три-четыре часа в день, — поделился путешественник.
Камбо́джа в 1975—1989 гг. страна была известна как Кампучи́я — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай.
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