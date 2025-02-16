Во сколько обойдётся годовой тур по Азии? Российский путешественник раскрыл траты

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Алексей Кутовой рассказал, во сколько ему обошлось годовое путешествие по странам Юго-Восточной Азии. Он побывал в Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Камбоджи и Малайзии.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сонгкран - Тайский Новый год

По его словам, самые дешёвые и при этом запоминающиеся приключения проходят автостопом с палаткой. Деньги таким образом вам придётся тратить только на еду, которая в странах Юго-Восточной Азии недорогая.

"Для таких передвижений хватит 20 тыс. рублей в месяц", — цитирует его "Чемпионат".

Блогер добавил, что в странах Азии популярно быть волонтёром. Им еще и жилье предоставляют.

"Есть волонтёрские программы, где разрешено жить совершенно бесплатно месяцами, например, если работать на ферме по три-четыре часа в день, — поделился путешественник.

Уточнения

Камбо́джа в 1975—1989 гг. страна была известна как Кампучи́я — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай.

