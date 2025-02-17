В Европу из Москвы за 30 тысяч: самые дешёвые перелёты в марте

Российские туристы могут слетать в Европу в марте: цены от 30 тысяч рублей
Российские путешественники с шенгенской визой могут добраться до популярных европейских городов за относительно доступную сумму — от 30 тысяч рублей. Перелёты выполняют бюджетные авиакомпании Pegasus Airlines, AJet, Transavia и другие, с пересадками в Стамбуле.
Направления и стоимость
Дополнительные расходы
Стоит учитывать, что у большинства бюджетных авиакомпаний в стоимость не включён багаж. Например, за чемодан на рейсе в Рим придётся доплатить 17 тысяч рублей, а в Париж — 20 тысяч. Кроме того, возможны нюансы с повторной регистрацией в Турции при пересадках на рейсы разных авиаперевозчиков.
Дешёвые билеты в Китай
Китайская авиакомпания China Eastern Airlines также предлагает доступные авиабилеты на май и июнь, что может стать выгодным вариантом для тех, кто планирует поездку в Поднебесную.
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