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В Европу из Москвы за 30 тысяч: самые дешёвые перелёты в марте

2:10
Туризм

Российские туристы могут слетать в Европу в марте: цены от 30 тысяч рублей
Российские путешественники с шенгенской визой могут добраться до популярных европейских городов за относительно доступную сумму — от 30 тысяч рублей. Перелёты выполняют бюджетные авиакомпании Pegasus Airlines, AJet, Transavia и другие, с пересадками в Стамбуле.

аэропорт Шереметьево, терминал С, Москва
Фото: Wikimedia Commons by Александр Маркин is licensed under Public domain
аэропорт Шереметьево, терминал С, Москва

Направления и стоимость

  • Рим (5-13 марта) — билет обойдётся в 30 тысяч рублей. Дорога из Москвы (Внуково) до Фьюмичино займёт около 20 часов, из которых 13 часов придётся провести в ожидании в Стамбуле. Обратный рейс займёт чуть больше суток.
  • Марсель (8 марта) — перелёт стоит 32 тысячи рублей. Вариант с "Победой" и Pegasus включает ночную стыковку в Стамбуле. Дорога в один конец займёт 18 часов, обратно — 28 часов.
  • Вена (6-9 марта) — цена билета составляет 30 тысяч рублей. Дорога до Австрии займет 22 часа, обратно — 27 часов.
  • Париж (7-10 марта) — самый дорогой вариант: билет стоит 36 тысяч рублей, и это без учёта багажа. Время в пути — 12,5 часов, пересадка в Стамбуле займет от 3,5 до 5,5 часов.

Дополнительные расходы

Стоит учитывать, что у большинства бюджетных авиакомпаний в стоимость не включён багаж. Например, за чемодан на рейсе в Рим придётся доплатить 17 тысяч рублей, а в Париж — 20 тысяч. Кроме того, возможны нюансы с повторной регистрацией в Турции при пересадках на рейсы разных авиаперевозчиков.

Дешёвые билеты в Китай

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines также предлагает доступные авиабилеты на май и июнь, что может стать выгодным вариантом для тех, кто планирует поездку в Поднебесную.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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