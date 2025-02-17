Умный пёс стал звездой соцсетей и помог хозяину заработать миллионы

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из гостевых домов Китая туристов встречает необычный носильщик — очаровательный хаски по кличке Хакими. Этот умный и энергичный пёс стал не только любимцем гостей, но и настоящей интернет-звездой. Его добродушие, интеллект и необычная работа покорили пользователей соцсетей, превратив простую идею владельца в вирусный тренд.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

Изначально хозяин гостевого дома решил проверить, сможет ли его питомец помочь с багажом посетителей. Хакими предложили тянуть небольшую тележку, но сначала он лишь путался в ней, переворачивал и ронял вещи. Однако со временем хаски освоил новую задачу и даже полюбил её. Теперь он уверенно передвигается с тележкой, помогая гостям и вызывая восторг у окружающих.

Видео с Хакими быстро разлетелись по соцсетям, собирая миллионы просмотров. Люди восхищаются его умом, игривостью и дружелюбием. За три дня популярности его хозяин заработал 200 тысяч юаней (примерно 2,5 миллиона рублей), а гостевой дом стал ещё более популярным среди туристов.

Теперь Хакими и его владелец встречают гостей у Южных ворот Старого города. Процессии с этим необычным носильщиком проходят до шести раз в день, неизменно вызывая восторг. Туристы с радостью снимают видео с хаски и делятся ими в соцсетях, привлекая всё больше внимания к этому месту.

Многие пользователи считают, что предки хаски обладали особыми способностями, а кто-то даже называет Хакими "самым умным носильщиком в мире".

Его работа приносит радость не только туристам, но и самому псу, который, кажется, искренне наслаждается своим занятием.

Уточнения

Ха́ски (англ. Husky) — общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются манерой быстро тянуть упряжку.

