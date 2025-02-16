Более 330 тысяч российских туристов посетили Таджикистан в 2024 году

На отдых в Таджикистан. В 2024 году российских туристов в Таджикистане стало больше

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Российских туристов в Таджикистане стало больше. Об этом заявил глава Комитета по развитию туризма при правительстве республики Джамшед Джумахонзода во время пресс-конференции. Об этом пишет новостное агентство Sputnik Таджикистан.

Фото: Официальный туристический сайт Таджикистана Долина Бартанг в Таджикистане

Он сообщил, что Таджикистан в 2024 году посетило более 330 тысяч российских туристов. Кроме того он сообщил, что власти республики придают очень большое значение привлечению путешественников из РФ. В 2023 году Таджикистан посетило 262,4 тысячи туристов из России. Об этом писал ТАСС.

Известно, что туризм в Таджикистане активно развивается, и власти республики прилагают усилия для улучшения инфраструктуры. В стране было запущено мобильное приложение "Туристическая карта Таджикистана", которое предоставляет информацию о маршрутах, гостиницах и ресторанах.

За 9 месяцев 2024 года Таджикистан посетили более 1 миллиона 223 тысяч иностранных туристов. Наибольшее число туристов прибыло в Таджикистан из Узбекистана.

Таджикистан известен своей уникальной кухней. Туристы могут попробовать традиционные блюда, такие как плов, шашлык, самса. Таджикистан привлекает многих туристов и своими уникальными природными ландшафтами.

Уточнения

Туризм в Таджикистане — это одна из развивающихся отраслей экономики страны.

