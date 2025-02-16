Бдительность на отдыхе: как не стать жертвой мошенников в чужой стране

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы наверняка слышали, что путешествия дают уникальные возможности для знакомства с местными людьми, но иногда именно это знакомство может стать для вас ловушкой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Мошенники, маскирующиеся под доброжелательных местных жителей, активно используют ваше желание пообщаться и получить помощь. Как результат — пустой кошелёк и неприятные воспоминания.

Эксперт по путешествиям предупреждает о популярных схемах, которые могут поджидать вас в чужой стране.

Мошенники часто выдают себя за обеспокоенных местных, которые предлагают вам помощь в обмен на доверие.

Например, они могут предупредить вас о том, чтобы вы не держали кошелёк на виду, а затем, увидев, куда вы его прячетесь, украсть его.

Или украсть ваш кошелёк, а потом вернуть его, говоря, что нашли его на земле. Это всего лишь начало хитроумных схем, которые играют на вашей доверчивости.

Как не попасть в ловушку?

Мошенники не всегда действуют в одиночку. В некоторых случаях они работают с сообщниками, чтобы отвлечь ваше внимание, пока один человек забирает ваши вещи.

Эксперт приводит несколько типичных сценариев, таких как помощь у банкомата (когда мошенник видит, как вы вводите PIN-код) или помощь с проколотой шиной (которую мог проколоть сам).

Ещё один способ — это предложение сфотографировать вас, после чего сообщник ворует ваши вещи. В таких ситуациях важно сохранять бдительность. Знайте, где находятся ваши деньги и карты, и держите сумку при себе.

Лучше избегать использования банкоматов в людных местах — лучше зайти в банк для безопасной транзакции. Если вы путешествуете с друзьями, договоритесь, чтобы один из вас всегда следил за вещами, пока второй общается с кем-то.

Внимание на подарки и просьбы

Будьте также осторожны с предложениями подарков, например, браслетов дружбы. Мошенники могут вручить вам такой подарок, а потом потребовать деньги за него, пытаясь вызвать чувство вины или заставить вас избежать конфликта.

Ещё одна схема — это "благотворительность", когда вы подписываете петицию или помогаете с пожертвованиями, в то время как кто-то забирает ваши вещи.

Путешествовать и знакомиться с новыми людьми — это замечательно, но не забывайте о безопасности. Немного осторожности поможет вам избежать неприятных ситуаций.

Уточнения

Вор-карма́нник (варианты — карманный вор, сленг — карманник, щипач) — преступник, специализирующийся на кражах из карманов либо сумок, находящихся непосредственно при потерпевшем.

