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Как путешествие по туристической визе обернулось для россиянки тюрьмой на Бали

2:03
Туризм

Жизнь на Бали может показаться райской, но нелегальная деятельность в этом уголке мира приводит к серьезным последствиям.

Арест
Фото: https://www.freepik.com
Арест

48-летняя гражданка России, приехавшая на остров по туристической визе на 30 дней, оказалась в центре скандала, организовав незаконный «салон красоты».

И хотя её цель была проста — заработать на косметических процедурах, такие действия обернулись для неё арестом и судом.

Что привело к аресту?

Всё началось с того, что россиянка активно рекламировала свои услуги в социальных сетях, привлекая внимание местных жителей.

Один из них сообщил о нарушении в органы власти, и киберслужбы быстро нашли доказательства её деятельности. Именно благодаря этому нарушители визового режима были вычислены и арестованы.

Люди на Бали часто сообщают о подобных случаях в правоохранительные органы, и власти не остаются бездействующими.

Пограничники задержали женщину в аэропорту, когда она пыталась вылететь в Сингапур, вероятно, за новой партией препаратов для косметических процедур. Теперь её ждёт судебный процесс.

Что грозит за нелегальную работу на Бали?

По индонезийским законам, за организацию незаконного бизнеса на территории страны могут назначить до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 2,8 миллиона рублей.

Однако чаще всего нарушителей просто депортируют. В случае с этой россиянкой она останется под стражей до того момента, пока её не выдворят с территории Индонезии.

Специальное подразделение иммиграционной службы

Иммиграционные власти Бали настроены решительно. На острове даже было создано специальное подразделение, которое активно мониторит аккаунты туристов в социальных сетях.

Любое нарушение визового режима или незаконная работа, как в этом случае, может привести к аресту.

Уточнения

Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia) — государство в Юго-Восточной Азии. Расположена на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Столица — Джакарта, расположенная на острове Ява.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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