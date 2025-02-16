Как путешествие по туристической визе обернулось для россиянки тюрьмой на Бали

Жизнь на Бали может показаться райской, но нелегальная деятельность в этом уголке мира приводит к серьезным последствиям.
48-летняя гражданка России, приехавшая на остров по туристической визе на 30 дней, оказалась в центре скандала, организовав незаконный «салон красоты».
И хотя её цель была проста — заработать на косметических процедурах, такие действия обернулись для неё арестом и судом.
Всё началось с того, что россиянка активно рекламировала свои услуги в социальных сетях, привлекая внимание местных жителей.
Один из них сообщил о нарушении в органы власти, и киберслужбы быстро нашли доказательства её деятельности. Именно благодаря этому нарушители визового режима были вычислены и арестованы.
Люди на Бали часто сообщают о подобных случаях в правоохранительные органы, и власти не остаются бездействующими.
Пограничники задержали женщину в аэропорту, когда она пыталась вылететь в Сингапур, вероятно, за новой партией препаратов для косметических процедур. Теперь её ждёт судебный процесс.
По индонезийским законам, за организацию незаконного бизнеса на территории страны могут назначить до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 2,8 миллиона рублей.
Однако чаще всего нарушителей просто депортируют. В случае с этой россиянкой она останется под стражей до того момента, пока её не выдворят с территории Индонезии.
Иммиграционные власти Бали настроены решительно. На острове даже было создано специальное подразделение, которое активно мониторит аккаунты туристов в социальных сетях.
Любое нарушение визового режима или незаконная работа, как в этом случае, может привести к аресту.
Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia) — государство в Юго-Восточной Азии. Расположена на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийского океанов. Столица — Джакарта, расположенная на острове Ява.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!