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Как стать частью подводного рая на Байт-Рифе Теркс и Кайкос

2:11
Туризм

Если вам не терпится оказаться на белоснежных пляжах с бирюзовыми водами и яркой морской жизнью, Теркс и Кайкос — идеальное место для вашего следующего отдыха.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

Эти острова, всего в 90 минутах лёта от Майами и 3 часах от Нью-Йорка, предлагают не только потрясающие пляжи, но и лучшие условия для снорклинга.

Прово: остров для настоящих искателей приключений

Провиденсьялес или просто "Прово" — самый развитый остров архипелага, и здесь находится главный аэропорт Теркс и Кайкос.

Он стал популярным среди туристов благодаря своим пляжам, роскошным курортам и близости к знаменитому Байт-Рифу, третьему по величине коралловому рифу в мире.

Риф Байт, известный также как Коралловые сады, находится на северном побережье Прово и является частью морского заповедника Александра.

Здесь не только легко добраться до рифа, но и безопасно плавать среди кораллов и морских обитателей, благодаря системе буев и белых верёвок.

Снорклинг для всех: безопасно и бесплатно

Что делает снорклинг на Байт-Рифе особенным, так это его доступность и безопасность. Вода неглубокая, риф близко к берегу, а для новичков есть возможность арендовать спасательные жилеты.

Даже дети могут безопасно исследовать риф, наслаждаясь зрелищем зелёных черепах и ярких рыб. Для опытных любителей подводных исследований доступны ночные погружения и экскурсии с гидами.

Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем, безопасный для рифа, и соблюдайте правила этикета, не трогая кораллы и морских животных.

Что ещё стоит увидеть в Теркс и Кайкос

Помимо снорклинга, острова предлагают удивительные возможности для дайвинга. Местные дайв-операторы, такие как Aqua TCI, проводят туры по коралловым садам, затонувшим кораблям и даже вертикальным стенам на островах Вест-Кайкос.

А после насыщенного дня под водой, обязательно посетите кафе Jojo's, где подают свежие морепродукты на гриле и рыбные тако.

Уточнения

Теркс и Ка́йкос (англ. Turks and Caicos Islands) — британская заморская территория в Вест-Индии. 15 октября 2012 года вступила в силу новая конституция, принятая в 2011 году, завершив тем самым трёхлетнее прямое правление временной британской администрации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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