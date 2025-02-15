Что можно увидеть на легендарном Венецианском карнавале

14 февраля в Италии стартовал знаменитый Венецианский карнавал, одно из самых ярких и зрелищных событий года.
В 2024 году фестиваль продлится до 4 марта и будет посвящен легендарному Джакомо Казанове.
Традиционно открытие карнавала ознаменовывается красочным представлением "Полет Коломбины" — механическая голубка, наполненная конфетти, плавно спускается с каната на центральной площади Сан-Марко, радуя тысячи зрителей. Ещё одним культовым событием является парад гондол, когда Венецианская лагуна наполняется роскошно украшенными лодками.
В течение всего фестиваля гостей ждут маскарады, костюмированные балы, театральные постановки, музыкальные концерты и конкурсы на лучший карнавальный наряд. Главным символом карнавала остаются изысканные маски, которые отражают дух разных исторических эпох и воплощают образы известных персонажей, передает "Туристер".
Венецианский карнавал — это уникальное сочетание истории, искусства и фантазии, привлекающее туристов со всего мира.
Го́ндола (лат. итал. góndola) и гондо́ла (рус.) — венецианская гребная или моторная лодка. Является одним из символов Венеции.
Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!