Что можно увидеть на легендарном Венецианском карнавале

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

14 февраля в Италии стартовал знаменитый Венецианский карнавал, одно из самых ярких и зрелищных событий года.

Фото: flickr.com by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маска

В 2024 году фестиваль продлится до 4 марта и будет посвящен легендарному Джакомо Казанове.

Традиционно открытие карнавала ознаменовывается красочным представлением "Полет Коломбины" — механическая голубка, наполненная конфетти, плавно спускается с каната на центральной площади Сан-Марко, радуя тысячи зрителей. Ещё одним культовым событием является парад гондол, когда Венецианская лагуна наполняется роскошно украшенными лодками.

В течение всего фестиваля гостей ждут маскарады, костюмированные балы, театральные постановки, музыкальные концерты и конкурсы на лучший карнавальный наряд. Главным символом карнавала остаются изысканные маски, которые отражают дух разных исторических эпох и воплощают образы известных персонажей, передает "Туристер".

Венецианский карнавал — это уникальное сочетание истории, искусства и фантазии, привлекающее туристов со всего мира.

Уточнения

Го́ндола (лат. итал. góndola) и гондо́ла (рус.) — венецианская гребная или моторная лодка. Является одним из символов Венеции.



