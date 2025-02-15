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Что можно и нельзя делать в Северной Корее

1:48
Туризм

Северная Корея находится в списке закрытых стран мира, но россияне всё же могут посетить её в качестве туристов.

Северная Корея, Расон
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Северная Корея, Расон

Для этого достаточно приобрести тур в аккредитованном агентстве. О том, как проходит подготовка к поездке и что может увидеть турист в КНДР, рассказал блогер Максим в канале "Беспорядочные путешествия".

Перед поездкой туристам рассылают детальные инструкции о том, что можно и нельзя делать в Северной Корее. Особое внимание уделяется правилам фотосъемки: запрещено фотографировать военных, КПП, военные объекты, а также обычных рабочих. Этот запрет удивил Максима, но вскоре он понял, что иностранным гостям просто не показывают заводы, фабрики и сельскохозяйственные предприятия. Также остаются скрытыми почтовые отделения и даже парикмахерские.

По сути, у туристов остается только один способ увидеть повседневную жизнь местных жителей — наблюдать за ними из окна экскурсионного автобуса во время поездок по стране.

Несмотря на ограничения, увидеть работающих людей в Северной Корее всё же можно. Например, на улицах до сих пор трудятся регулировщики движения, а в последние годы появились уличные торговцы — редкое проявление частного бизнеса в КНДР.

Дворников в Пхеньяне немного, но улицы поразительно чистые. Максим отметил, что мусор встречается крайне редко, так как за порядком следят не только коммунальные службы, но и обычные граждане, включая госслужащих, которые участвуют в уборке города.

Северная Корея остается одной из самых загадочных стран мира, и возможность увидеть её изнутри — редкий и необычный опыт для туристов.

Уточнения

Аге́нтство — тип организаций и часть его названия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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