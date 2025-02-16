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Российские туристы сорят на Маврикии миллионами, но рейсы туда остаются под вопросом

1:53
Туризм

Переговоры между Россией и Маврикием о возобновлении прямых авиарейсов пока не привели к успеху. Основная проблема — трудности с обслуживанием российских самолётов в аэропорту островного государства. Над её решением активно работает посол России Ираида Зейналова, сообщают РИА Новости.

Маврикий
Фото: flickr.com by Winkelbohrer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маврикий

Российские путешественники играют важную роль в экономике острова. Они считаются одними из самых щедрых туристов, оставляя значительные суммы в местной экономике. Посол РФ подчёркивает необходимость признания российских платёжных карт и создания условий для дальнейшего увеличения туристического потока.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в прошлом году поток туристов из России на Маврикий вырос на 84% по сравнению с 2023 годом и в 2,6 раза превысил доковидные показатели.

Наибольший рост наблюдался в первом квартале 2023 года, чему способствовал запуск прямых рейсов "Аэрофлота". Несмотря на то, что авиакомпания отменила полёты в конце марта прошлого года, спрос на отдых на острове в 2024 году оказался выше, чем годом ранее.

Маврикий — премиальное направление с выгодными предложениями
Этот остров остаётся одним из самых популярных вариантов для люксового отдыха. Туры сюда недешёвые, однако, по мнению турагентов, часто обходятся выгоднее, чем отдых в аналогичных отелях на Сейшелах.

Специалисты отмечают, что Маврикий конкурирует с Сейшелами, а не с Мальдивами, поскольку на Мальдивах совершенно другой формат отдыха. Часто туристы, уже побывавшие на Сейшелах, отправляются исследовать Маврикий, и наоборот. 

Уточнения

Маври́кий — островное государство в Юго-Восточной Африке (по версии ООН — относится к Восточной Африке).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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