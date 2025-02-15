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Лучше не улыбаться на улице — страны, где ценится сдержанность

2:15
Туризм

В большинстве стран улыбка считается символом дружелюбия и доброжелательности.

Улыбка
Фото: flickr.com by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улыбка

Однако её восприятие сильно зависит от культурных традиций. В одних странах улыбка — это норма общения, а в других она может вызвать недоумение или даже настороженность.

Частота улыбок связана с уровнем доверия в обществе. В странах с устойчивой социальной средой улыбка воспринимается как естественное проявление доброжелательности. Напротив, в регионах, где исторически люди сталкивались с войнами или бедностью, незнакомец с улыбкой может показаться подозрительным.

В России, Белоруссии и Казахстане улыбка незнакомцу без явной причины воспринимается с недоверием. В советское время улыбка без причины считалась неуместной, а сегодня она часто интерпретируется как осознанное проявление искренних эмоций, а не просто жест вежливости.

Немцы ценят сдержанность в общении, поэтому улыбка без причины может показаться странной. Здесь она используется в основном в дружеской или семейной среде, но не является универсальным приветствием.

В Китае улыбка не всегда означает радость. Она может выражать замешательство, стремление избежать конфликта или скрыть эмоции. В деловых кругах чрезмерная улыбчивость может быть воспринята как несерьезность.

Французы не привыкли выражать доброжелательность через улыбку. Вежливость здесь проявляется через обращение и соблюдение формальностей, а излишняя улыбчивость может показаться неискренней.

В Японии улыбка часто служит способом скрыть эмоции. Она может использоваться для сглаживания неловкости, но не всегда отражает радость или дружелюбие.

Где же улыбка обязательна? В США и Канаде улыбка считается знаком открытости и дружелюбия. Ее отсутствие может быть воспринято как грубость. В Таиланде и на Филиппинах улыбка помогает избегать конфликтов и облегчает общение. В Бразилии и Мексике улыбка важна в социальном взаимодействии, особенно среди незнакомцев, передает "Рамблер".

Уточнения

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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