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Полёт над пустыней, пикник у озера и роскошный ужин — как устроить идеальное свидание в Дубае

2:40
Туризм

Дубай — это не только город роскоши и футуристических небоскребов, но и идеальное место для романтического отдыха.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

Здесь можно насладиться завораживающими закатами в пустыне, изысканными ужинами и уникальными развлечениями.

Представьте себе, как вы с любимым человеком поднимаетесь в небо на воздушном шаре и наблюдаете, как первые лучи солнца окрашивают песчаные дюны в золотые оттенки. Полет на рассвете превращается в настоящее волшебство: с высоты можно увидеть бегущих газелей и отдыхающих верблюдов. Компании, такие как Hero Balloon Flights Dubai и Hot Air Balloon Dubai, предлагают не только воздушные прогулки, но и завтраки с местными деликатесами.

Дубай предлагает богатый выбор ресторанов для идеального ужина при свечах. Например, в Burj Al Arab можно насладиться высокой кухней в ресторане Al Muntaha, удостоенном звезды Мишлен, с панорамным видом на город. Если хочется чего-то необычного, Ossiano в Atlantis, The Palm предложит ужин в окружении огромного аквариума, где за стеклом грациозно плавают акулы и другие морские обитатели. А романтическое меню итальянской кухни в Jumeirah Al Qasr с видом на Аравийский залив сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Хотите попробовать что-то необычное? В студии Wild Paint House в районе Аль-Куоз можно вместе создать картину, которая останется памятным символом вашей поездки. Это место идеально подходит для пар, желающих раскрыть свой художественный талант и запечатлеть свои эмоции на холсте. Живопись становится не просто развлечением, а способом выразить чувства друг к другу.

Вдали от городской суеты, в районе Аль-Кудра, находится Love Lake — озеро, очертания которого повторяют форму двух переплетенных сердец. Здесь можно устроить уединенный пикник среди живописной природы, слушая пение птиц и наслаждаясь закатом. Это место идеально подходит для тех, кто ищет тишину и уединение.

Для любителей адреналина Sky Views Dubai предлагает прогулку по прозрачному стеклянному мосту на высоте 220 метров. Здесь же можно попробовать Edge Walk — экстремальный маршрут вдоль края небоскреба без поручней, откуда открываются захватывающие виды на мегаполис. Это отличный вариант для пар, которые хотят разделить яркие эмоции и увидеть город с нового ракурса, передает Gaeta.

Уточнения

Небоскрёб — очень высокое (или очень длинное, см. Горизонтальный небоскрёб) многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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