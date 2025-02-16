Внимание, гололедица! В Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы. Это означает, что погодные условия могут представлять опасность для пешеходов и автомобилистов. Жителям Москвы и области рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, сообщает Гидрометцентр РФ.

Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License Гололедица

Прогноз погоды на 17 февраля:

Москва: температура воздуха в течение дня составит от -8°C до -6°C.

Московская область: ожидается от -10°C до -5°C.

Ночью в Москве: похолодает до -13°C — -11°C.

В Подмосковье: ночью температура опустится до -16°C — -11°C.

За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано -8,7°C, а самой холодной точкой региона стал Волоколамск, где температура ночью опустилась до -10,5°C.

Уточнения

Волокола́мск (в старых источниках Волок Ламский) — город областного подчинения в Московской области России, административный центр Волоколамского городского округа, историческое поселение, имеющее особое значение для истории и культуры Московской области.

