Тайные уголки Стамбула: что скрывается за туристическими маршрутами

3:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стамбул — это не только Айя-София, Цистерна Базилика и Гранд-Базар. Этот город полон скрытых жемчужин, которые стоит открыть каждому путешественнику, утверждает редакция газеты "Известия". Россияне всё чаще выбирают его для экскурсионного отдыха, открывая для себя новые районы, старинные мечети и уникальные исторические объекты.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул

Неожиданные находки в Стамбуле:

Мечеть Сулеймание в Вефе — построена по приказу султана Сулеймана Великолепного, сочетает монументальность и утончённую красоту.

Мечеть Ортакёй — изысканное сооружение на берегу Босфора, возведённое при султане Абдул-Меджиде I.

Летний дворец Бейлербейи — последний приют султана Абдул-Хамида II, поражает своей роскошью.

Архитектура города словно создана для неспешного изучения, прогулок по уютным улочкам и созерцания великолепных зданий.

Районы с особенной атмосферой:

Пера и Балат — кварталы, где переплелись парижский шарм и средиземноморская лёгкость.

Арнавуткей — уникальное место, где старинные деревянные дома соседствуют с викторианскими особняками.

Гостиницы на любой вкус и кошелёк:

Four Seasons Sultanahmet — бывшая османская тюрьма, превращённая в роскошный отель.

Hilton Istanbul Bosphorus — место съёмок фильмов о Джеймсе Бонде.

Rixos Tersane Istanbul — стильный отель на берегу Золотого Рога, расположенный на территории бывшей верфи.

Бюджетные варианты в районе Султанахмет — доступные цены и близость к историческому центру.

Rixos Pera Istanbul — с великолепным видом на Золотой Рог, всего в нескольких минутах от оживлённой улицы Истикляль.

Уединённый отдых на берегу Босфора

Six Senses Kocatas Mansions Istanbul — отель класса люкс, расположенный в двух особняках XIX века.

До центра города — около часа на машине или лодке, что делает отдых здесь особенно спокойным.

Город будущего: Tersane Istanbul

Комплекс Tersane Istanbul — это не только отели и рестораны, но и музеи, жилые апартаменты и развлекательные зоны. Будущий SPA-центр займёт 4 500 кв. м.

Частный Музей техники Рахми М. Коча хранит уникальные экспонаты: старинные научные инструменты, роскошные автомобили, первые реактивные истребители, редкие игрушки и бытовую технику, султанский вагон Абдул-Азиза с фигурой монарха.

Стамбул - киноплощадка

Стамбул всё чаще становится местом съёмок популярных сериалов, а туристы охотно посещают знаковые локации.

"Постучи в мою дверь": дом Эды Йылдыз в районе Сарыер, офис главного героя в Маслаке (вход платный).

"Клюквенный шербет": особняк семьи Унал в районе Бебек — попасть внутрь сложно, но можно сделать красивые фотографии.

Уточнения

Сулейма́н I Великоле́пный (Кануни́) 6 ноября 1494, Трабзон, Османская империя — в ночь с 6 на 7 сентября 1566, возле Сегетвара, Османская Венгрия) — султан Османской империи (1520—1566), и халиф с 1538 года. Сын Селима I. В Европе его чаще всего называют Сулейманом Великолепным, в мусульманском мире — Сулейманом Кануни.



Абду́л-Меджи́д I (23 апреля 1823, Стамбул, Османская империя — 25 июня 1861, там же) — 31-й султан Османской империи, правивший в 1839—1861 годах.



Абду́л-Хами́д II; 21 сентября 1842, Стамбул — 10 февраля 1918, Дворец Бейлербейи, Стамбул) — султан Османской империи и 99-й халиф, правил в 1876—1909 годах. Последний абсолютный монарх Османской империи.



Ортакёй (тур Ortaköy Camii), официальное название Больша́я мече́ть Меджидие́ (тур. Büyük Mecidiye Camii) — мечеть в Стамбуле. Расположена в новой части города в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом.



«Постучись в мою дверь» (тур. Sen Çal Kapımı) — турецкий романтический комедийный и драматический телесериал производства MF Yapım, состоящий из двух сезонов, которые транслировались с 8 июля 2020 года по 8 сентября 2021 года на телеканале FOX.



Музей Рахми М Коча — частный промышленный музей, посвящённый истории транспорта, промышленности и коммуникаций в Стамбуле, Турция.

