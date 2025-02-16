Тайные уголки Стамбула: что скрывается за туристическими маршрутами

Стамбул — это не только Айя-София, Цистерна Базилика и Гранд-Базар. Этот город полон скрытых жемчужин, которые стоит открыть каждому путешественнику, утверждает редакция газеты "Известия". Россияне всё чаще выбирают его для экскурсионного отдыха, открывая для себя новые районы, старинные мечети и уникальные исторические объекты.
Неожиданные находки в Стамбуле:
Архитектура города словно создана для неспешного изучения, прогулок по уютным улочкам и созерцания великолепных зданий.
Районы с особенной атмосферой:
Гостиницы на любой вкус и кошелёк:
Уединённый отдых на берегу Босфора
Город будущего: Tersane Istanbul
Комплекс Tersane Istanbul — это не только отели и рестораны, но и музеи, жилые апартаменты и развлекательные зоны. Будущий SPA-центр займёт 4 500 кв. м.
Частный Музей техники Рахми М. Коча хранит уникальные экспонаты: старинные научные инструменты, роскошные автомобили, первые реактивные истребители, редкие игрушки и бытовую технику, султанский вагон Абдул-Азиза с фигурой монарха.
Стамбул - киноплощадка
Стамбул всё чаще становится местом съёмок популярных сериалов, а туристы охотно посещают знаковые локации.
Сулейма́н I Великоле́пный (Кануни́) 6 ноября 1494, Трабзон, Османская империя — в ночь с 6 на 7 сентября 1566, возле Сегетвара, Османская Венгрия) — султан Османской империи (1520—1566), и халиф с 1538 года. Сын Селима I. В Европе его чаще всего называют Сулейманом Великолепным, в мусульманском мире — Сулейманом Кануни.
Абду́л-Меджи́д I (23 апреля 1823, Стамбул, Османская империя — 25 июня 1861, там же) — 31-й султан Османской империи, правивший в 1839—1861 годах.
Абду́л-Хами́д II; 21 сентября 1842, Стамбул — 10 февраля 1918, Дворец Бейлербейи, Стамбул) — султан Османской империи и 99-й халиф, правил в 1876—1909 годах. Последний абсолютный монарх Османской империи.
Ортакёй (тур Ortaköy Camii), официальное название Больша́я мече́ть Меджидие́ (тур. Büyük Mecidiye Camii) — мечеть в Стамбуле. Расположена в новой части города в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом.
«Постучись в мою дверь» (тур. Sen Çal Kapımı) — турецкий романтический комедийный и драматический телесериал производства MF Yapım, состоящий из двух сезонов, которые транслировались с 8 июля 2020 года по 8 сентября 2021 года на телеканале FOX.
Музей Рахми М Коча — частный промышленный музей, посвящённый истории транспорта, промышленности и коммуникаций в Стамбуле, Турция.
Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!