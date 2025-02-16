Где недорого отдохнуть в марте: зарубежные и российские направления
2:12
Планируете отпуск в марте и хотите сэкономить? Специалисты OneTwoTrip составили список наиболее бюджетных направлений как за границей, так и по России.
Фото: Wikipedia by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
отель
Эти города предлагают доступные цены на перелёт и проживание, позволяя насладиться путешествием без серьёзных затрат.
Недорогие зарубежные направления:
- Минск: билет — 10 000 рублей, отель — 5 000 рублей.
- Ереван: билет — 11 000 рублей, отель — 3 000 рублей.
- Самарканд: билет — 11 500 рублей, отель — 3 200 рублей.
- Стамбул: билет — 12 700 рублей, отель — 3 000 рублей.
- Ташкент: билет — 12 900 рублей, отель — 3 500 рублей.
- Астана: билет — 13 500 рублей, отель — 3 200 рублей.
- Батуми: билет — 13 700 рублей, отель — 2 000 рублей.
- Ош: билет — 13 900 рублей, отель — 3 000 рублей.
- Тбилиси: билет — 14 000 рублей, отель — 2 500 рублей.
- Баку: билет — 15 000 рублей, отель — 2 000 рублей.
Бюджетные поездки по России:
- Псков: билет — 5 000 рублей, отель — 2 400 рублей.
- Тамбов: билет — 6 000 рублей, отель — 3 500 рублей.
- Мурманск: билет — 7 800 рублей, отель — 4 500 рублей.
- Вологда: билет — 8 000 рублей, отель — 2 700 рублей.
- Казань: билет — 8 300 рублей, отель — 3 500 рублей.
- Москва: билет — 8 500 рублей, отель — 2 000 рублей.
- Санкт-Петербург: билет — 8 600 рублей, отель — 2 000 рублей.
- Тобольск: билет — 8 900 рублей, отель — 3 400 рублей.
- Магас: билет — 9 000 рублей, отель — 3 000 рублей.
Уточнения
Мага́с (ингуш. Магас) — город на юге России, столица Республики Ингушетия. Самый молодой населённый пункт, являющийся административным центром субъекта Российской Федерации.
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