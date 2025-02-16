Где недорого отдохнуть в марте: зарубежные и российские направления

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете отпуск в марте и хотите сэкономить? Специалисты OneTwoTrip составили список наиболее бюджетных направлений как за границей, так и по России.

Фото: Wikipedia by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ отель

Эти города предлагают доступные цены на перелёт и проживание, позволяя насладиться путешествием без серьёзных затрат.

Недорогие зарубежные направления:

Минск: билет — 10 000 рублей, отель — 5 000 рублей.

Ереван: билет — 11 000 рублей, отель — 3 000 рублей.

Самарканд: билет — 11 500 рублей, отель — 3 200 рублей.

Стамбул: билет — 12 700 рублей, отель — 3 000 рублей.

Ташкент: билет — 12 900 рублей, отель — 3 500 рублей.

Астана: билет — 13 500 рублей, отель — 3 200 рублей.

Батуми: билет — 13 700 рублей, отель — 2 000 рублей.

Ош: билет — 13 900 рублей, отель — 3 000 рублей.

Тбилиси: билет — 14 000 рублей, отель — 2 500 рублей.

Баку: билет — 15 000 рублей, отель — 2 000 рублей.

Бюджетные поездки по России:

Псков: билет — 5 000 рублей, отель — 2 400 рублей.

Тамбов: билет — 6 000 рублей, отель — 3 500 рублей.

Мурманск: билет — 7 800 рублей, отель — 4 500 рублей.

Вологда: билет — 8 000 рублей, отель — 2 700 рублей.

Казань: билет — 8 300 рублей, отель — 3 500 рублей.

Москва: билет — 8 500 рублей, отель — 2 000 рублей.

Санкт-Петербург: билет — 8 600 рублей, отель — 2 000 рублей.

Тобольск: билет — 8 900 рублей, отель — 3 400 рублей.

Магас: билет — 9 000 рублей, отель — 3 000 рублей.

Уточнения

Мага́с (ингуш. Магас) — город на юге России, столица Республики Ингушетия. Самый молодой населённый пункт, являющийся административным центром субъекта Российской Федерации.

