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Где недорого отдохнуть в марте: зарубежные и российские направления

2:12
Туризм

Планируете отпуск в марте и хотите сэкономить? Специалисты OneTwoTrip составили список наиболее бюджетных направлений как за границей, так и по России.

отель
Фото: Wikipedia by Canerol86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
отель

Эти города предлагают доступные цены на перелёт и проживание, позволяя насладиться путешествием без серьёзных затрат.

Недорогие зарубежные направления:

  • Минск: билет — 10 000 рублей, отель — 5 000 рублей.
  • Ереван: билет — 11 000 рублей, отель — 3 000 рублей.
  • Самарканд: билет — 11 500 рублей, отель — 3 200 рублей.
  • Стамбул: билет — 12 700 рублей, отель — 3 000 рублей.
  • Ташкент: билет — 12 900 рублей, отель — 3 500 рублей.
  • Астана: билет — 13 500 рублей, отель — 3 200 рублей.
  • Батуми: билет — 13 700 рублей, отель — 2 000 рублей.
  • Ош: билет — 13 900 рублей, отель — 3 000 рублей.
  • Тбилиси: билет — 14 000 рублей, отель — 2 500 рублей.
  • Баку: билет — 15 000 рублей, отель — 2 000 рублей.

Бюджетные поездки по России:

  • Псков: билет — 5 000 рублей, отель — 2 400 рублей.
  • Тамбов: билет — 6 000 рублей, отель — 3 500 рублей.
  • Мурманск: билет — 7 800 рублей, отель — 4 500 рублей.
  • Вологда: билет — 8 000 рублей, отель — 2 700 рублей.
  • Казань: билет — 8 300 рублей, отель — 3 500 рублей.
  • Москва: билет — 8 500 рублей, отель — 2 000 рублей.
  • Санкт-Петербург: билет — 8 600 рублей, отель — 2 000 рублей.
  • Тобольск: билет — 8 900 рублей, отель — 3 400 рублей.
  • Магас: билет — 9 000 рублей, отель — 3 000 рублей.

 

Уточнения

Мага́с (ингуш. Магас) — город на юге России, столица Республики Ингушетия. Самый молодой населённый пункт, являющийся административным центром субъекта Российской Федерации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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