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Виза для отдыха, а не для работы: урок для туристов-иностранцев

1:42
Туризм

На Бали прямо в аэропорту Нгурах Рай арестовали 48-летнюю россиянку, подозреваемую в незаконном ведении бизнеса. Туристка, прибывшая на остров по 30-дневной визе, с первых дней занялась оказанием косметологических услуг.

Суд
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суд

Однако её активность в соцсетях не осталась незамеченной — публикации привлекли внимание местных жителей и правоохранителей, сообщает пресс-служба офиса иммиграционной службы Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

Во время обыска полиция обнаружила у женщины косметические препараты и оборудование для лифтинга. Кроме того, стало известно, что через два дня она собиралась отправиться в Сингапур, чтобы пополнить запасы препаратов. Задержание произошло прямо в аэропорту.

Россиянке предъявили обвинение в нарушении визового режима и незаконном ведении предпринимательской деятельности. По местным законам за подобные правонарушения грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 500 млн индонезийских рупий, около 2,8 млн рублей. Однако в большинстве случаев иностранных граждан просто депортируют без права повторного въезда.

Глава иммиграционной службы Индонезии напомнил, что туристическая виза предназначена исключительно для отдыха и не даёт права на работу. Он также подчеркнул, что власти намерены ужесточить контроль за соблюдением правил и традиций страны. Для этого в иммиграционном ведомстве создано специальное подразделение, анализирующее соцсети иностранцев в поисках нарушений.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана.

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. 

И Гу́сти Нгу́рах Рай (индон. I Gusti Ngurah Rai; 30 января 1917, деревня Чарангсари, округ Бадунг, Бали, Голландская Ост-Индия — 20 ноября 1946, деревня Марга, округ Табанан, Бали, Республика Индонезия) — индонезийский военный деятель, участник войны за независимость.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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