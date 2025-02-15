Дайджест WBG: пляжи Крыма и Сочи номинированы на Blue Flag-2025

Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025

2:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный экологический сертификат "Голубой флаг" могут получить в 2025 году три пляжа Крыма и четыре локации Сочи, сообщает февральский профессиональный дайджест сообщества WorldBeachGuide.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Жара

Как ранее сообщала Pravda. Ru, экологи, спасатели, а также волонтеры и ученые подтверждают — это курорты, где в море нет мазута. Там же мы писали, где летом-2025 выбросы мазута всё же ожидаются.

Среди крымских номинантов:

Массандровский пляж в Ялте, Пляж "Экстрим" в Оленевке Пляж "Майами" в Оленевке

Сочинские участники пока не называются, но, по данным экспертов, это частные пляжи, соответствующие строгим стандартам FEE и Ростуризма.

"Голубой флаг" гарантирует не только чистоту воды и береговой линии, но и наличие спасательных служб, инфраструктуры для отдыха и соблюдение экологических норм.

Российский аналог — "Синий флаг" — дополняет требования: здесь обязательны кабинки для переодевания, медицинские пункты, парковки и даже регламентированное количество урн.

Пляж "Майами" в Оленевке уже успел завоевать внимание туристов. В 2024 году регион, названный "крымскими Мальдивами", получил звание "туристическое открытие года" от Trip Analytics, а также признан идеальной локацией для астротуризма и водных видов спорта, таких как кайтсёрфинг.

Широкая береговая линия, защищённая от ветров, и перламутровый песок удобны для захода детей, плавания на сапах и красивых фотографий.

Массандровский пляж в Ялте остаётся флагманом крымского туризма. Его галечное побережье, разделённое на шесть секторов, предлагает фудкорт и рестораны, VIP-зоны, солярии, водные аттракционы и развитую инфраструктуру.

Кроме того, Ялта притягивает гостей историческими достопримечательностями, морскими прогулками и гастрономическим разнообразием.

Сочинские пляжи, такие как "Ривьера" (единственный песчаный в регионе) и "Чайка", не раз получали международное признание. В 2025 году город принял миллионы туристов, а его пляжи уже прошли проверку на безопасность и соответствие санитарным нормам.

Кроме того, крымский курорт "Мрия" в 2024 году отмечен премией World Luxury Hotel Awards в трёх номинациях, включая "Лучший SPA-курорт Европы".

Также с 2021 года более 30 российских пляжей, включая знаменитый Янтарный в Калининградской области, получили "голубые" и "синие" флаги.

Уточнения

Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.



Оленевка — курорт (село) в Черноморском районе Крыма, отличающийся прозрачным морем, пологим входом в него и уникальным перламутрово-белым песком (называемый "крымскими Мальдивами" за аутентичность вида).



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