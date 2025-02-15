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Дайджест WBG: пляжи Крыма и Сочи номинированы на Blue Flag-2025

Пляжи Сочи, Ялты и Оленевки номинированы на всемирный Blue Flag-2025
2:49
Туризм

Международный экологический сертификат "Голубой флаг" могут получить в 2025 году три пляжа Крыма и четыре локации Сочи, сообщает февральский профессиональный дайджест сообщества WorldBeachGuide.

Жара
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Жара

Как ранее сообщала Pravda. Ru, экологи, спасатели, а также волонтеры и ученые подтверждают — это курорты, где в море нет мазута.  Там же мы писали, где летом-2025 выбросы мазута всё же ожидаются.

Среди крымских номинантов:

  1. Массандровский пляж в Ялте,
  2. Пляж "Экстрим" в Оленевке
  3. Пляж "Майами" в Оленевке

Сочинские участники пока не называются, но, по данным экспертов, это частные пляжи, соответствующие строгим стандартам FEE и Ростуризма.

  • "Голубой флаг" гарантирует не только чистоту воды и береговой линии, но и наличие спасательных служб, инфраструктуры для отдыха и соблюдение экологических норм.
  • Российский аналог — "Синий флаг" — дополняет требования: здесь обязательны кабинки для переодевания, медицинские пункты, парковки и даже регламентированное количество урн.

Пляж "Майами" в Оленевке уже успел завоевать внимание туристов. В 2024 году регион, названный "крымскими Мальдивами", получил звание "туристическое открытие года" от Trip Analytics, а также признан идеальной локацией для астротуризма и водных видов спорта, таких как кайтсёрфинг.

Широкая береговая линия, защищённая от ветров, и перламутровый песок удобны для захода детей, плавания на сапах и красивых фотографий.

Массандровский пляж в Ялте остаётся флагманом крымского туризма. Его галечное побережье, разделённое на шесть секторов, предлагает фудкорт и рестораны, VIP-зоны, солярии, водные аттракционы и развитую инфраструктуру.

Кроме того, Ялта притягивает гостей историческими достопримечательностями, морскими прогулками и гастрономическим разнообразием.

Сочинские пляжи, такие как "Ривьера" (единственный песчаный в регионе) и "Чайка", не раз получали международное признание. В 2025 году город принял миллионы туристов, а его пляжи уже прошли проверку на безопасность и соответствие санитарным нормам.

Кроме того, крымский курорт "Мрия" в 2024 году отмечен премией World Luxury Hotel Awards в трёх номинациях, включая "Лучший SPA-курорт Европы".

Также с 2021 года более 30 российских пляжей, включая знаменитый Янтарный в Калининградской области, получили "голубые" и "синие" флаги.

Уточнения

Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.

Оленевка  — курорт (село) в Черноморском районе Крыма, отличающийся прозрачным морем, пологим входом в него и уникальным перламутрово-белым песком (называемый "крымскими Мальдивами" за аутентичность вида).

Разлив мазута в Керченском проливе — экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров класса Волгонефть. В Анапе и ряде населённых пунктов Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации - оказались загрязнены не менее 54 км береговой линии Краснодарского края и 15 км побережья Крыма (Керчь, Севастополь, вход в Балаклавскую бухту)

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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