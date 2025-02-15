На острове Бали арестована российская туристка

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали по обвинению в незаконном предпринимательстве арестована туристка из России.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

На остров женщина прилетела по 30-дневней туристической визе. За открытие нелегального салона красоты россиянке грозит лишение свободы до 5 лет и штраф до 500 млн индонезийских рупий (2,8 млн руб.). На практике же иностранцев обычно просто высылают из страны. Пока женщина находятся под стражей.

48-летняя россиянка предприняла активную деятельность сразу же по прибытию на остров. Её активность в социальных сетях не осталась незамеченной и бдительные граждане просигнализировали властям. Далее киберслужба уже сама отыскала на просторах соцсетей доказательную базу.

"Мы получили отчёт от иммиграционного кибер-подразделения о подозрительной деятельности, в котором соответствующее лицо подозревается в ведении незаконного бизнеса в сфере красоты. После углублённого расследования, проведённого командой, мы обнаружили признаки нарушений иммиграционного вида на жительство”, — сказал глава иммиграционного управления острова Бали Нгурах-Рай Винарко.

Он напомнил туристам о необходимости соблюдать визовые правила острова и не заниматься трудовой деятельностью без разрешения, пишет издание imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

