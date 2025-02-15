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Паралия Офринио - Новая Ривьера в Греции

1:33
Туризм

Север Греции, с его чистым воздухом и бесконечными пляжами, — безусловный фаворит у жителей юго-западной Болгарии. Особенно выделяется в предпочтениях туристов "Новая Ривьера" — Паралия Офринио — уютный поселок, расположенный в заливе Орфано (Стримонский залив), в области Кавала.

Paralia Katerini
Фото: Andrei Dan Suciu is licensed under лицензия CC-BY 3.0 creativecommons.org.
Paralia Katerini

Несмотря на скромные размеры, Паралия Офринио может похвастаться 17-километровым пляжем Офринио Бич, известным на всю округу своим детским центром с надувными горками, гамаками, батутами и кафе. Морское побережье здесь песчано-каменистое, но чистое. Зонтики и шезлонги стоят перед кафешками на пляжной аллее. Если захочется уединения, можно найти и дикие участки с нетронутой природой. Прибрежные таверны предлагают огромные порции кальмаров и осьминогов. Любителям ночной жизни тоже не придется скучать — в Паралия Офринио есть ночные клубы и коктейль-бары. В Паралия Офринио можно заняться водными видами спорта, рыбалкой, пешими прогулками и катанием на велосипеде или изучением туристических маршрутов и мест паломничества: на противоположной стороне Стримонского залива находится Святая гора Афон, единственное в мире "автономное монашеское государство". А в 30 километрах от Паралия Офринио находится пещера Алистрати, известная своими сталактитами и сталагмитами.

Уточнения

Афо́н (греч. Άθως, в греческих источниках официально именуется Святая Гора, греч. Άγιο Όρος, «А́йо О́рос») — гора (высота 2033 м) и крупнейшее в мире средоточие православного монашества на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции, между заливами Айон-Орос (Сингитикос) и Иерисос (Акантиос) Эгейского моря. В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы» (греч. Αυτόνομη Μοναστικὴ Πολιτεία Αγίου Όρους) и обладает статусом самоуправляемого сообщества 20 православных монастырей, находящихся в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха (с 1312 года).
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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