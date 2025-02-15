Не допустите этих 10 ошибок в аэропорту — готовьтесь к полёту без стресса

5:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый раз в аэропорту — это всегда волнительно. До вылета остаётся всего несколько часов, хочется радоваться предстоящему путешествию, но не стоит позволять эмоциям взять верх. Важно оставаться собранным, ведь перед посадкой предстоит ещё многое сделать.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Прохождение контроля в аэропорту — один из ключевых этапов, который ежегодно проходят 4,5 миллиарда пассажиров. Ошибки здесь могут стоить вам времени, нервов, а в худшем случае — самого рейса.

Если вы впервые отправляетесь в полёт и боитесь что-то напутать, не переживайте! Мы расскажем о самых распространённых ошибках, которые совершают путешественники, и подскажем, как их избежать.

1. Опоздание в аэропорт

Даже опытные путешественники иногда недооценивают, сколько времени занимает регистрация и контроль. Рекомендуется приезжать за 2 часа до внутреннего рейса и за 3 часа до международного.

В загруженные дни очереди на досмотр могут затянуться на час и больше, поэтому лучше перестраховаться, чем потом мчаться к выходу в панике.

2. Запрещённые предметы в багаже

Перед поездкой убедитесь, что в сумке нет ничего, что может вызвать вопросы у службы безопасности.

В зарегистрированный багаж запрещено класть аэрозоли, устройства с литий-ионными аккумуляторами, краску, огнестрельное оружие и жидкости с содержанием спирта выше 70%.

В ручной клади нельзя провозить ножи, ножницы, жидкости более 100 мл и даже некоторые спортивные принадлежности, например, бейсбольные биты и молотки.

3. Игнорирование правил авиакомпании

У каждой авиакомпании свои требования к багажу. Чаще всего разрешённый вес зарегистрированной сумки — до 23 кг, а ручной клади — до 7 кг.

Превышение лимитов грозит доплатами. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, заранее уточните нормы провоза багажа у своего перевозчика.

4. Организация трансфера в последний момент

Если вы добираетесь в аэропорт на такси, лучше заказать машину заранее. Приложения вроде Uber позволяют планировать поездку за несколько дней.

В противном случае в час пик или ночью можно просто не найти свободного водителя.

5. Незнание планировки аэропорта

В крупных аэропортах расстояние между терминалами может составлять до 2-3 километров! Если не хотите теряться и паниковать, заранее изучите карту аэропорта и сохраните её в телефоне.

6. Недостаток воды и еды

Из-за сухого воздуха в салоне самолёта организм теряет влагу быстрее обычного. Врачи советуют выпивать по 1 стакану воды в час во время полёта.

Еду в аэропорту лучше планировать заранее, так как цены в кафе там часто завышены. Можно взять с собой лёгкие закуски, главное — проверить список разрешённых продуктов на сайте TSA.

7. Невнимательность к информации о рейсе

Следите за расписанием, номерами рейсов и выходов на посадку. Вся важная информация есть в посадочном талоне и письме с маршрутом, которое приходит после бронирования.

8. Высадка не в том терминале

Во многих аэропортах терминалы находятся на значительном расстоянии друг от друга. Ошибка может стоить вам драгоценного времени, особенно если уже приближается посадка.

Перед поездкой убедитесь, что точно знаете, в какой терминал вам нужно.

9. Отсутствие документов под рукой

Держите паспорт, посадочный талон и другие важные документы в лёгком доступе. Так вы избежите лишнего стресса, особенно если придётся срочно их предъявлять.

10. Стояние в неправильной очереди

В аэропорту несколько типов очередей: для обычных пассажиров, участников программ ускоренного досмотра (TSA PreCheck, Clear) и специальных категорий. Встав не в ту очередь, можно потерять кучу времени, поэтому уточняйте, где именно вам нужно стоять.

11. Пропуск онлайн-регистрации

Многие авиакомпании позволяют зарегистрироваться онлайн за 24-48 часов до вылета. Это сэкономит время в аэропорту и поможет избежать проблем с овербукингом.

12. Игнорирование туристической страховки

Страховка может покрыть расходы в случае задержки рейса, потери багажа или медицинских проблем за границей. Это небольшая цена за спокойствие в поездке.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и необходимое оборудование.

